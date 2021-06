Šéf vakcinologů Chlíbek: Očkování dětí posílí rodinnou imunitu. Vakcíny jsou bezpečné i pro ně

Vakcíny proti covidu-19 by v blízké době měly být v Česku přístupné pro děti. Ministerstvo zdravotnictví plánuje otevřít věkovou kategorii od 12 do 15 let. Podle šéfa resortu Adama Vojtěcha (za ANO) by to mohlo být v druhé polovině léta. V budoucnu by se očkování mohlo zpřístupnit i pro menší děti. „V tomhle případě jsou nejdále čínské vakcíny, třeba firma Sinopharm,“ říká pro Radiožurnál předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Rozhovor Praha 10:03 7. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Roman Chlíbek | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Spojené státy, Izrael nebo Rakousko – všude tam už začali s očkováním dětí. Vy máte jasněji v tom, kdy by to mohlo být v Česku?

Myslím, že bude záležet, jaký bude zájem těch starších věkových kategorií, ale v tuto chvíli se prakticky očkování otevřelo pro všechny od 16 let věku. Za sebe se domnívám, že i ty dvanáctileté děti. Očkovací látka je dostupná, je to sice zatím jen ta jedna jediná Pfizer/BionTech. Na druhou stranu jsou to nejvyšší dodávky, těch chodí nejvíce. Myslím, že už v průběhu června, k jeho konci by bylo dobré otevřít to i pro tyto děti.

Proč je důležité očkovat děti nad 12 let?

U těch dětí bude přístup k očkování trošku jiný než u dospělých, bude to více individuální. Určitě je to důležité pro děti, které jsou chronicky nemocné a mají známé nemoci, které zhoršují případný průběh covidu-19. Určitě to bude mít význam u dětí, které mají porušenou imunitu.

A také může hrát velký význam, že chtějí posílit rodinnou imunitu, když jsou třeba v těsném kontaktu s někým z rodiny, kdo je chronicky nemocný nebo seniorní. Pak je vždycky lepší, když je maximum lidí v rodině naočkováno.

Co byste doporučil rodičům, kteří mají obavy a nechtějí své děti nechat naočkovat?

Určitě bych se obrátil na dětského lékaře, protože ti jednak o zdravotním stavu dítěte ví nejvíce a troufám si tvrdit, že v očkování jsou nejzběhlejší ze všech lékařů, protože očkování je každodenní rutinní chleba každého dětského lékaře. Takže to zkonzultovat s nimi. A ti, kteří se bojí očkování, tak ať si nechají zodpovědět otázky ohledně bezpečnosti a případně ohledně zdravotního stavu, jestli je to dítě vhodné očkovat.

Bezpečnost vakcíny

Vakcína byla vymyšlena a vyvinuta v rekordně krátké době, moc nevíme o dlouhodobých účincích vakcín. Jsou už studie, které prokazují, že vakcíny jsou pro mladistvé bezpečné?

Studie běžely a běží. Běžely s dvanáctiletými dětmi, běží i s daleko mladšími dětmi. To, že to bylo rychle, neznamená, že méně kvalitně nebo že se něco vynechalo. Zrychlení bylo na úkor něčeho jiného, proběhlo to řádně, jak mělo.

U všech nových očkování, a to i u těch dětských, nikdy nemáme a nemůžeme mít od začátku dlouhodobé sledování. To vždycky trvá pět, deset nebo patnáct let od očkování. Ale nemáme u žádné nemoci čas čekat patnáct let. A hlavně, kdyby k tomu každý přistupoval tak, že se nebude očkovat, tak ani ta data po patnácti letech nebudeme mít. Vakcíny prokázaly bezpečnost i u dětí, a proto byly zaregistrovány.

Pro tuto skupinu dětí od 12 do 15 let schválila Evropská léková agentura vakcínu od firem Pfizer/BioNTech. Jak jsou na tom ostatní společnosti s přípravou vakcín pro děti a mladistvé?

Jsou na tom velice podobně. Je jen otázka času i u Moderny, kdy budou data k dispozici. A pokud jich bude dostatek, uzavřou se klinické studie fáze tři a předloží se data.

Co bylo ze studií zajímavé například u vakcíny Pfizer, tak děti na tom, co se týče bezpečnosti, byly stejně jako dospělí. Ale co se týče tvorby protilátek a stimulace imunitního systému, tak mnohdy dosahovaly až dvojnásobně vyšších hladin protilátek. Ukazuje se, že dětský imunitní systém je v tak dobré kondici, že nakonec benefit pro očkované, co se týče hladin protilátek, je v nižším věku daleko vyšší než u dospělých nebo starších jedinců.

V jaké fázi je příprava vakcíny pro menší děti nebo kojence?

Zatím je studií skutečně minimum. V tomhle případě jsou nejdále čínské vakcíny, třeba firma Sinopharm. Tam běží studie s dětmi od tří let věku, ale myslím, že v Evropě si na vakcíny pro takto malé děti ještě budeme muset počkat. A pokud se tu objeví, bude to nejdříve ke konci letošního roku.