Česká vakcína není žádná hra. Kritizovat umí každý, výrobce existuje, říká garant projektu Petráš

Loni v prosinci tehdejší ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný uložil českou vakcínu k ledu. Podle řady odborníků nemá smysl. Na začátku března ale vláda rozhodla, že výzkum bude pokračovat.

A před pár týdny ministerstvo zdravotnictví oslovilo garanta projektu, vakcinologa Marka Petráše, aby vypracoval studii proveditelnosti. „Asi do svou týdnů jsem ji udělal,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

On sám vakcíně, jejíž vývoj zatím státní kasu přišel na 4,3 milionu, stále věří. „Není to hra na něco. Je to míněno vážně,“ upozorňuje přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 7:38 12. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ideální by samozřejmě bylo, kdybyste se mohl jít očkovat, až si to budete přát. Tenhle scénář se ale ještě nenaplnil, říká garant projektu české vakcíny. Ilustrační foto | Foto: Kay Nietfeld | Zdroj: Reuters

Jak to vypadá s českou vakcínou?

Asi před týdnem jsem předal studie proveditelnosti. Teď je to samozřejmě na ministrovi zdravotnictví, který je bude nechávat posuzovat odborníky. Domluvili jsme se na tom, že zapracuji připomínky, když nějaké budou. Pokud to budou připomínky, že je to neproveditelné, tak se nedá nic dělat. Víc to nevyřeším.

Ministerstvo: Neučinili jsme žádné rozhodnutí Podle resortu zdravotnictví jde zatím o vypracování projektu. „V současné chvíli platí to, co schválila vláda: nyní jde pouze o záměr zpracovat projekt dalšího postupu ve věci možného vývoje české vakcíny,“ uvedla minulý týden pro iROZHLAS.cz mluvči ministerstva Barbora Peterová. „Další detaily jsou nyní řešeny na pracovní úrovni v rámci odborných diskusí a nebylo zatím učiněno žádné rozhodnutí, které by bylo možné publikovat a předjímat tak další kroky,“ dodala. Podle dřívějšího vyjádření dnes už bývalého ministra Jana Blatného jsou náklady na vakcínu odhadnuty na 250 milionů korun.

Existuje nějaký tým, který se vakcínou zabývá?

Asi žádný větší tým není.

Co tedy s projektem bude dál?

To už není v podmínkách laboratoří, ale v podmínkách výrobce. Tým se tomu samozřejmě bude přizpůsobovat. To není vysloveně v mé režii, takže uvidíme, jak to dopadne.

V podcastu Ptám se já na serveru Seznam Zprávy jste mluvil o spolupráci s Izraelem – že by se čeští vědci zapojili do společného projektu. Je tato varianta stále ve hře?

Ano, dělal jsem studii proveditelnosti i na tuto vakcínu. Předložil jsem to panu premiérovi (Andreji Babišovi z ANO). Je to samozřejmě i otázka aktuálnosti. V rámci spolupráce s Izraelem to byl jakýsi návrh. A zatím nikdo pořádně neví, jak se to bude dál vyvíjet. Můžeme na to být alespoň připravení.

Ta společná cesta by podle vás byla lepší než vlastní vakcína? Pro Seznam Zprávy jste to naznačil.

Co je lepší, se člověk postupně dozvídá. Těžko můžu říct, jestli je jedna možnost lepší a druhá horší. Považoval bych je za rovnocenné. Tím, že to není konečná vakcína, zůstává ve hře všechno. Teď už je to asi v kompetenci někoho jiného. Já jsem zjistil všechny možné okolnosti, přes které povede realizace, a jak to bude dál, to už je na jiných.

Má tedy pořád smysl vyvíjet českou vakcínu, přestože ji odborníci kritizují? Že je to zbytečný projekt, říkal například Jan Konvalinka, podobně se vyjádřil virolog Libor Grubhoffer.

Kritizovat je jednoduché. Já si myslím, že se nikdo z nich do ničeho podobného nikdy nepustil. Kritizovat umí každý. To je samozřejmě každého věc.

Kritika odborníků Někteří odborníci projekt české vakcíny kritizují. „Je to k smíchu. I když některé lidi kolem toho osobně znám, připadá mi to absolutně k smíchu. Je to plýtvání penězi,“ řekl například v rozhovoru pro Radiožurnál virolog Karel Raška. Podobný názor má biochemik Jan Konvalinka. „Samozřejmě se to u nás nedá dělat. Vakcínu mezitím vyvinuly velké zahraniční společnosti a v nejbližších měsících by se to k nám mělo dodávat. Ta česká vakcína tedy nemá vůbec smysl,“ uvedl pro iROZHLAS.cz v listopadu.

Podle vás to má tedy pořád smysl, přestože by teď už Česko mělo mít vakcín dostatek? V dubnu se má podle vládních představitelů očkování řádně rozjet.

Situace je, jaká je. Já si myslím, že stále ještě není zcela vyhráno. Jestliže bude potřeba provádět ještě posilující očkování, tak je samozřejmě všechno ve hře. Když budeme čekat na posilující dávky, jako čekáme na ty základní, tak se z toho asi dá vyvodit, co je lepší a co horší. Já to nevím a neumím to posoudit.

Může se stát několik různých scénářů. Ideální by samozřejmě bylo, kdybyste se mohl jít očkovat, až si to budete přát. Tenhle scénář se ale ještě nenaplnil a jestliže potřebujeme vyrobit několik miliard dávek pro celý svět, tak to není tak jednoduché.

Dělal jste studii proveditelnosti. Je tam nějaká časová představa?

Budou-li splněné podmínky, tak se ten proces spustí a bude trvat tak a tak dlouho. Musíte mít ale spoustu věcí nakoupených a zajištěných. Třeba při první fázi jsme narazili na to, že inaktivační látka, kterou jsme chtěli použít, nebyla v Česku vůbec dostupná. Dodávala se nestandardním způsobem z Německa a čekali jsme na to tři týdny. Pokud by měly věci nějakým způsobem běžet, tak se dá o časech přemýšlet nějak smysluplně. Pokud ale nemáte nějakou látku, tak časy neplatí.

Kdybychom měli k dispozici všechno a začali třeba v červenci, za jak dlouho bychom mohli mít výsledek?

Asi bych se držel harmonogramu, který už známe ze světa. To znamená osm až deset měsíců. Bylo by to podle mě stejně jako u ostatních vakcín – začalo se někdy v únoru a v listopadu byly výsledky. To už je vyzkoušené. Je to ale právě o tom, že je potřeba mít k dispozici vše potřebné. V momentě, kdy akci spouštíte a máte to, tak to jde relativně dobře naplánovat. Je to výroba, takže jsou tam vždy nějaká úskalí, ale to se překonává. Když se to podaří, tak by to mohlo zafungovat.

Česká vakcína proti covidu se po úvodní fázi zasekla. ‚Nemá vůbec smysl,‘ míní biochemik Konvalinka Číst článek

Je to tedy osm měsíců do spuštění první fáze klinických testů?

Asi v tomto duchu bych o tom mluvil.

O dalším osudu tedy teď rozhodne ministr zdravotnictví?

Nic zásadního se tam nezměnilo. Udělal jsem studii, pan ministr to nechá posoudit. Pak už to bude všechno v rukou výrobce. Jak se bude sestavovat tým, rozhodne všechno farmaceutická firma. Tak to má být. Není to hra na něco. Je to míněno vážně se vším všudy, aby to splnilo všechny náležitosti a regule. Nemůžeme si dovolit hry v laboratořích.

Je tu vůbec firma, která by to mohla dělat?

Ano, je.

Jaká?

Víc vám říct nemůžu. Pokud má mít smysl realizace toho projektu, tak to nemůžeme zveřejnit. Zveřejníme to a můžeme to rovnou ukončit, tak jestli chcete být strůjcem konce…

Je to tedy nějaká česká firma?

Zůstal bych u toho, že takový výrobce existuje. Dál bych to nerozvíjel.