Praktici nakonec dostanou od Moderny méně vakcín, než čekali. Poputují do 185 ordinací

Praktičtí lékaři získají z nadcházející dodávky vakcín proti koronaviru od americké společnosti Moderna méně dávek, než na kolika se jejich sdružení dohodlo s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Radiožurnálu to potvrdila distribuční společnosti Avenier. Do ordinací jich dorazí místo 50 jen 37 tisíc. Praha 7:05 20. května 2021

Do Česka by v další dodávce vakcín od Moderny mělo přijít 70 tisíc vakcín. Na jednání minulý čtvrtek se premiér Babiš se šéfem Sdružení praktických lékařů Petrem Šonkou dohodli, že 50 tisíc z nich půjde do ordinací praktiků, zbylých 20 tisíc pak do očkovacích center na přeočkování lidí druhými dávkami.

Nakonec ale praktičtí lékaři získají jen 37 tisíc dávek, navíc v této první várce se dostane pouze na 185 ordinací. Balení jsou po sto dávkách a distributor zavážku rozdělí. „Polovina bude distribuována do ordinací a polovina odložena na druhé dávky,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí Avenieru Martin Nesrsta.

Kdy vakcíny praktici dostanou, zatím stále není jasné. Import očkovací látky ještě nemá distribuční společnost potvrzený. Dodávku pak ještě musí zkontrolovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a teprve pak může vakcíny firma rozvážet do očkovacích center a ordinací praktických lékařů.

Šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka na dotaz, co říká na menší počty dodávek do ordinací, uvedl, že bude chtít znát vysvětlení přímo od ministerstva zdravotnictví. Resort na totožnou otázku Radiožurnálu zatím neodpověděl.

Menší zájem

Distributor bude vakcíny rozvážet podle objednávkového pořadníku, který spustil ve středu.

Podle informací Radiožurnálu se zatím o vakcíny přihlásily jen stovky praktických lékařů. Zájem je tedy výrazně nižší, než při dubnovém otevření registrací do podobného pořadníku na vakcíny od firmy Johnson & Johnson.

Praktičtí lékaři z některých krajů už vakcíny od Moderny v minulých týdnech dostávali. Záleželo na regionálním očkovacím plánu. Dlouhodobě si ale stěžovali na nedostatek očkovacích látek. Očkovat měli převážně vakcínami od společnosti AstraZeneca. Těch ale do Česka dorazilo méně, než ministerstvo zdravotnictví očekávalo. Navíc ne všechny od začátku směřovaly do ordinací.

Minulý týden se proto premiér se zástupci praktiků dohodl, že první dávky očkování od Moderny už budou lidem aplikovat pouze oni. Dohromady mají ordinace od této americké společnosti do konce června získat asi 450 tisíc vakcín.