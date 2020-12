Očkování v Česku má podle premiéra Babiše začít 27. prosince. Jedná o 19 500 dávkách vakcíny Pfizer

Proti nemoci covid-19 se v Česku začne očkovat 27. prosince, pokud vakcíny do země dorazí už 26. prosince. Řekl to v neděli premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům po návštěvě pražských nemocnic, kde řešil plán očkování. Technické podrobnosti plánu Babiš ještě v pondělí projedná s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). Sám se Babiš chce nechat očkovat, ale ještě o tom musí podle premiéra rozhodnout příští týden jeho lékař. Aktualizujeme Praha 10:47 20. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Zdroj: Úřad vlády ČR

Ministr Blatný v pátek řekl, že očkovací látka proti covidu-19 by měla dorazit do Česka 26. nebo 27. prosince. Do konce roku podle něj pravděpodobně dorazí více než původně avizovaných 10 000 dávek.

Babiš v neděli řekl, že je v jednání ještě další dodávka od firmy Pfizer o objemu 19 500 dávek, která by mohla být k dispozici ještě v prosinci.

Připravujeme podrobnosti.