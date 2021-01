Babišův kabinet zaostává v očkování proti koronaviru. Svůj strategický plán plní zatím jen na 20 procent

Do konce ledna chtěl kabinet Andreje Babiše (ANO) naočkovat 178 tisíc lidí. A to první i druhou dávkou vakcín od společností Pfizer/BioNTech a Moderna. Už nyní je přitom jasné, že to nestihne. Server iROZHLAS.cz to vyčetl z očkovací strategie, kterou porovnal s dostupnými daty o vakcinaci. Ministerstvo zdravotnictví vedle toho odmítá zveřejnit, kam a v jakých počtech už došlé dodávky zaslal. Chybí tak veřejná kontrola, upozorňuje část opozice. data Česko 5:00 19. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní cíl se dá ale změřit i jinak, a sice přes množství dávek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Samozřejmě, že nejsem spokojen. Vakcína čeká v mrazáku na naše lidi,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden během návštěvy očkovacího centra v Brně s tím, že je očkovací systém podle něj pomalý.

Podle webu ministerstva zdravotnictví bylo totiž ve středu 13. ledna naočkovaných zhruba 71 tisíc osob, nové číslo ministerstvo uvolní opět až ve čtvrtek. Podrobnější či častější informace resort i jemu podřízení zdravotničtí statistici zveřejňovat odmítají.

Server iROZHLAS.cz dostupné údaje porovnal s původním plánem popsaným v očkovací strategii. Vládní dokument přitom počítá s tím, že do konce ledna stát naočkuje 178 tisíc lidí. Ovšem první i druhou dávkou, mezi kterými musí být rozestup alespoň 21 dní.

To znamená, že by zmíněných 178 tisíc lidí muselo – aby se to stihlo – dostat první dávku vakcíny nejpozději v prvním lednovém týdnu. To se ale nestalo. V té době prošlo očkováním podle Babiše jen 40 tisíc lidí. Už nyní je tedy jasné, že kýžené množství není reálné.

Vládní cíl se dá ale změřit i jinak, a sice přes množství dávek. Těch by zdravotníci měli podle strategického materiálu aplikovat 357 tisíc. Plán tak zatím plní pouze na 20 procent. Pokud budou i nadále držet současné očkovací tempo, je jasné, že to do konce měsíce nestihnou.

Do Česka zatím dorazily čtyři dodávky vakcín od firem Pfizer a BioNTech. První dvě tu byly ještě před koncem roku – 26. prosince převzaly tuzemské úřady 9750 dávek, o čtyři dny později dalších 19 500. V očkovací strategii jsou však započítány zřejmě až do lednových dodávek, které mají celkově tvořit 277 tisíc dávek.

Zatím není jasné, jak očkování v Česku ovlivní zpoždění některých dávek vakcíny od firmy Pfizer, která dočasně omezuje výrobu, aby mohla rozšířit své kapacity.

Minulý týden pak přišla první zavážka od společnosti Moderna v objemu 8400 dávek. V lednu by jich měl americký výrobce dodat podle vládního dokumentu celkem 80 tisíc.

Neprůhledný rozvoz

Kam a v jakých objemech stát posléze stále ještě nedostatkové vakcíny distribuuje, z očkovací strategie ale vyčíst nelze. Tyto informace se veřejnost dozvídá prostřednictvím premiéra Babiše, který si vzal očkovací maraton na starosti, či od ministerstva zdravotnictví. Chybí tak veřejná kontrola.

A minulý týden ukázal, že v rozdělování dávek mezi jednotlivá zdravotnická zařízení, která mají fungovat jako očkovací místa, panuje chaos. Nasvítil ho skandál kolem Státního zdravotního ústavu. Ten v době, kdy vakcinační látka byla vyhrazena pro zdravotníky a nejohroženější seniory, dostal hned tisíc dávek. Naproti toku si kraje stěžují, že nemají čím očkovat.

„Rozdělování dodávek bylo podle propočtu ministerstva zdravotnictví podle počtu obyvatel,“ vysvětloval posléze premiér Andrej Babiš (ANO) minulý čtvrtek na tiskové konferenci na dotaz Seznam Zpráv, jak k došlo k tomu, že se v ústavu místo prioritních skupin očkovali lidé z kanceláří i jejich blízcí.

Ministr Blatný to zas omlouval tím, že šlo o „nejmenší možnou dávku, která je distribuovatelná“. Server iROZHLAS.cz proto o plán dosavadní distribuce resort zdravotnictví přes novinářský dotaz požádal. Výsledek? Ministerstvo přehled i přes urgence zaslat odmítlo.

„V případě dotazu k distribuci vakcín podřízeným organizacím i dalším státním organizacím využijte prosím očkovací strategii,“ odpověděla mluvčí resortu Barbora Peterová. Sám ministr Blatný na otázku zaslanou skrze sms zprávu, proč přehled resort nezveřejní, nereagoval. Na pondělní tiskové konferenci ministr zdravotnictví vysvětloval, proč více než polovina vakcín končí v Praze a Brně. „Je to podle počtu seniorů,“ uvedl bez dalšího upřesnění Blatný.

Bez informací

Redakce na to proto šla oklikou – o údaje týkající se rozdělování vakcín požádala ministerstvo obrany, pod které spadají tři z celkem 31 očkovacích distribučních center. Ani tam ale neuspěla.

„Teď jsem byl informován, že o tyto údaje máte žádat na ministerstvo zdravotnictví, kde vedou evidenci. Tudíž se omlouvám, ale musím vás odkázat na kolegy tam,“ reagoval mluvčí obrany Jan Pejšek.

Vládní očkovací strategie počítá s tím, že do konce ledna bude aplikováno přes 357 tisíc dávek vakcíny | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Detailní informace o očkovacím procesu přitom nemají ani poslanci ze zdravotního výboru, jak upozorňuje pirátka Olga Richterová. Ti už dříve žádali o podrobná data ohledně lidí, kteří vakcinací již prošli. Podobně jako veřejnost se ale dostanou pouze ke strohému počtu očkovaných.

„Je s politováním, že pan premiér má na stole každý den data, jak probíhá očkování v jednotlivých krajích, ale veřejnost včetně jejích zvolených zástupců nemá navzdory opakovaným žádostem k dispozici žádný relevantní přehled,“ vysvětlila Richterová.

Podle opoziční poslankyně je to důležité pro kontrolu toho, zda se vakcína skutečně dostane k prioritním skupinám či zda zdravotnická zařízení očkování zvládají. „To je další věc. Předpokládám, že něco takového existuje, ale že nechtějí, aby se do toho vidělo,“ poznamenala k neprůhledné distribuci vakcín.

Ústav zdravotnických informací a statistiky, který data o očkování sbírá, přitom už dříve sliboval, že poslancům tyto informace bude pravidelně zasílat. 6. ledna je poslancům i senátorům v rámci denního epidemiologického přehledu zaslal sám šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek.

Jak ale upozornil Deník N, tabulka obsahovala řadu chyb, například v Libereckém kraji podle ní dostalo vakcínu jen devět lidí, a další den už ji zákonodárci nedostali. Jak zveřejňování dat o vakcinaci vázne, server iROZHLAS.cz popsal ZDE.