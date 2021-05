Registrovat k očkování se mohou už i všichni Češi starší 30 let. V plánu je i očkování dětí

O půlnoci z úterý na středu 26. května se otevřela možnost registrace na očkování proti koronaviru i pro věkovou kategorii 30+. Připojila se tak ke skupinám obyvatel ve věkových kategoriích 40 a více let, dále ke zdravotníkům, chronicky nemocným pacientům, pracovníkům kritické infrastruktury, sociálních služeb, k učitelům či lidem pečujícím o blízkou osobu. Praha 0:10 26. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní očkovací centrum v O2 Universum | Foto: René Volfík

Od spuštění vakcinace zvládli zdravotníci v České republice vyočkovat přes 4,7 milionu dávek vakcín.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý po jednání summitu Evropské unie v Bruselu zopakoval, že kategorie od 16 let by se mohly začít registrovat na začátku června. Babiš také řekl, že děti od 12 do 15 let by se mohly začít očkovat v nejbližších týdnech, záleží na tom, kdy pro ně budou dostupné vhodné vakcíny:

„Očekává se, že by EMA do konce května mohla schválit vakcínu Pfizer/BioNTech pro děti. Pracuje na tom i Moderna, která by mohla požádat o schválení koncem června. Bude to samozřejmě dobrovolné, podle souhlasu dětí a rodičů nebo zákonných zástupců.“

Děti by se mohly podle Babiše očkovat jak v centrech, tak případně i ve školách.

Covid pasy

Na podobě covid pasů se už minulý týden unijní státy dohodly s europoslanci. Systém nejspíš začne fungovat začátkem července, říká náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.

„Technická stránka je dokončovaná. Češi budou moci jezdit do zahraničí i s covid pasem, který jednoduše získají buď vlastní cestou přes internet, přes Check POINT nebo alternativně přes svého praktického lékaře. A cizinci budou moci s covid pasem jezdit sem,“ uvedl Smolek ve vysílání Radiožurnálu.

Pasy by měly usnadnit cestování nejen naočkovaným, ale i těm, kteří se před odjezdem prokážou negativním testem nebo protilátkami po prodělané nemoci.

