Všechno kolem Sputniku V je supertajné, takové mlžení nepřispívá k důvěře, upozorňuje virolog Černý

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) zastává mírnější postoj k ruské vakcíně Sputnik V, na rozdíl od svého předchůdce. Virolog Jiří Černý soudí, že zatím nemáme k hodnocení vakcíny dostatek materiálů. „Ruská strana komunikuje velmi špatně a potřebné materiály nedodává. Vakcína by měla být dobrá, ale je otázka jestli jsou jednotlivé její šarže stejné, nebo rozdílné." Naopak mikrobiolog Peter Šebo nemá s bezpečností vakcíny problém. pro a proti Praha 0:10 15. dubna 2021

„Používání Sputniku V u nás by znamenalo zavést výjimky z pravidel a musíme se ptát, jestli nám to za to stojí,“ uvádí v Pro a proti mikrobiolog Šebo z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mělo by Česko zvažovat použití vakcíny, která zatím není schválena Evropskou lékovou agenturou a na Slovensku způsobila vládní krizi a vyvolala mnoho otázek stran kvality či formálních náležitostí?

„Faktem je, že vakcíny bylo vyrobeno asi 10 milionů dávek," připomíná. „Ty byly použity asi u 4 milionů ruských občanů a v řadě dalších zemí. Kdyby tam byl zásadní bezpečnostní problém tak jsem se to už dověděli.“

Požadavky na výrobu v režimu správné výrobní praxe jsou dnes velmi přísné. „Kdyby se podle nich schvalovaly a vyráběly vakcíny před 60 lety, tak dodnes všichni umíráme na neštovice, dětskou obrnu a další nemoci. Regulátoři žádají neuvěřitelní množství dokumentů, co je v současné krizové situaci přehnané,“ míní mikrobiolog.

‚O problémech Rusko nemluví‘

Virolog Černý z Fakulty tropického zemědělství Vysoké školy zemědělské v Praze zdůrazňuje, že správně by ruská stran měla poskytnou veškerou dokumentaci, aby národní agentury či evropská EMA byly schopny bezpečnost vakcíny posoudit.

„Ale všechno jede v supertajných režimech, nikdo nesmí nikomu nic říct. Toto mlžení kolem vůbec nepřispívá k tomu, aby tu byla atmosféra důvěry.“

„Vidíme to s AstraZenecou, tato vakcína má pravděpodobně potíže s krevními sraženinami, ale vše je komunikováno navenek. To z ruské strany bohužel není vidět. V Rusku také byla asi desítka pacientů, kteří po naočkování Sputnikem V měli závažné komplikace a několik úmrtí také bylo. Ale víc nemáme, což nepřispívá k důvěře,“ konstatuje virolog.

‚Rusové jen nestíhají‘

Požadavky regulátorů jsou neuvěřitelně složité, opakuje Šebo. „Zorganizovat výrobu v Rusku, kde něco takového nedělali podle evropských standardů, tak, aby vyhověli všem těm šíleným administrativním požadavkům, je strašný problém. Obviňovat Rusko, že mlží nebo nechce komunikovat je nemístné. Oni to prostě jen nestíhají.“

„Kolik lidí se předávkuje léky proti bolesti, prášky na spaní nebo se zabije kouřením či alkoholem, o tom nikdo nediskutuje, ale bude se zuřivě diskutovat o hypotetických účincích nějaké ruské vakcíny, které nastávají s pravděpodobností jedna ku čtvrt milionu. Pravděpodobnost, že očkování někomu poškodí zdraví, je asi desetkrát menší, než že ho přejede auto na přechodu,“ shrnuje mikrobiolog Peter Šebo.

Virolog se označuje za příznivce očkování, ale rizika je třeba zvažovat. „Očkování sebou nese minimální rizika a pro nás je důležité vědět, jaká tato jsou a jak k nim přistupovat třeba tím, že definujeme skupiny, které by nějakou vakcínou být očkovány neměly.“

„Souhlasím, že nařízení jsou velmi komplikovaná a ukazuje se, že Rusko skutečně v mnoha ohledech není schopno tyto standardy dodržovat. Úplně stejně bychom postupovali třeba u letadel, která by také nelétala v Evropské unii, pokud by nedodržovala naše pravidla. A jakmile začneme z pravidel ustupovat, tak nás z nich nakonec nezbude nic,“ varuje Jiří Černý.

Co všechno stojí za tím, že vakcína Sputnik V ještě není schválená Evropskou lékovou agenturou? Argumenty obou vědců si poslechněte v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.