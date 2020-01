Důvěryhodný web o očkování po letech končí. ‚Kvůli Googlu se stal pro čtenáře neviditelný,‘ tvrdí autor

Server Vakciny.net byl řadu let spolehlivým zdrojem informací o očkování dětí a dospělých. Čtenáři už si ale na tomto webu žádné články nepřečtou. Na přelomu roku přestal fungovat. Jeho autor, lékař a veřejně uznávaný odborník na očkování Marek Petráš, pro server iROZHLAS.cz vysvětluje, že stránky ukončil kvůli značnému odlivu čtenářů, za kterým podle něj stojí změny ve vyhledávači Google. Internetový gigant ale kritiku odmítá. Praha 6:00 11. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování dětí (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Projekt Vakciny.net byl ukončen dne 1. 1. 2020,“ stojí nyní na serveru, který fungoval zhruba dvacet let. V on-line prostředí, kde rodiče při zjišťování informací velmi často naráží na nepodložené dezinformace ohledně vakcinace, patřil ke spolehlivým webům, kde lidé našli cenné informace o očkování proti spalničkám, příušnicím nebo proti chřipce.

Odborný web se jeho autor Marek Petráš ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy rozhodl odpojit kvůli masivnímu odlivu čtenářů, který podle něj nastal po změně vyhledávacího algoritmu Googlu.

Podmínky ve vyhledávání se změnily nejprve předloni v srpnu a pak znovu loni na podzim. Nekomerční web se tak podle něj stal pro čtenáře neviditelný. „Google vyhodnotil jiné stránky jako relevantnější. Lidé vás tedy nevidí, nemůžou vás najít, protože Google používá 90 procent čtenářů, kteří vyhledávají na internetu,“ popisuje Petráš pro iROZHLAS.cz.

Uvádí, že před změnou zaznamenal web čtyřicet až osmdesát tisíc návštěv měsíčně, následně nastal propad o několik desítek tisíc. „Čtenáři by si mé stránky našli, ale jejich počet by byl nízký. Když děláte něco dvacet let, tak vás může uspokojovat, že máte nějakou sledovanost. Když ji ale přestane mít, tak si řeknete, proč to vlastně dělat?“ dodává Petráš, který své profesní poznatky publikoval také v několika knihách.

Google ale kritiku odmítá. „Bylo by téměř nemožné, abychom s každou z více než miliardy webových stránek, které nyní existují na webu, probírali, jak ji určitá individuální změna ovlivní,“ reagovala mluvčí české a slovenské pobočky internetového gigantu Alžběta Houzarová.

„Pokud má konkrétní stránka obavy o svůj výkon na Googlu, existuje spousta opatření, která mohou administrátoři podniknout, a spousta veřejně dostupných zdrojů, kde si mohou přečíst naše doporučení, tipy, technické a kvalitativní specifikace. Optimalizací stránek pro algoritmy vyhledávačů se taktéž zabývá mnoho odborníků a agentur,“ dodala.

Nejlepší web?

Ztráta tohoto webu může být podle epidemiologa Romana Prymuly z ministerstva zdravotnictví citelná. „Byl to nepochybně zdroj informací i pro laickou veřejnost, takže každá ztráta z hlediska informací, které jsou takto poskytovány, může být samozřejmě citelná,“ říká náměstek ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO a předseda České vakcinologické společnosti.

Vakciny.net byl co do odborných informací o očkování nejlepším v Česku, hodnotí Martina Suchánková, předsedkyně občanského sdružení Rozalio, které podporuje svobodnou volbu v očkování, jeho větší bezpečnost a lepší informovanost veřejnosti.

„Byl to perfektně udělaný, přehledný web s odbornými, ucelenými a praktickými informacemi, které nikde jinde v České republice takto pohromadě nenajdete. Nejlepší, co se týká očkování,“ přibližuje.

Zároveň dodává, že podle ní nemá takový web ani ministerstvo zdravotnictví. Konec serveru proto vidí jako velkou ztrátu. A lidé už se o zánik tohoto portálu podle ní začali zajímat. „Ohledně webu Vakciny.net jsme dostali nespočet zpráv a dotazů,“ doplňuje Suchánková.

Podle ní navíc nebyl určen jen laické veřejnosti, informace na něm prý hledalo mnoho odborníků a lékařů. Sama na něj prý denně odkazovala. „Jak vypadají nežádoucí účinky, základy bezpečného očkování, rozestupy mezi vakcínami, druhy vakcín, proplácení očkování a tak dále,“ vyjmenovává Suchánková, co všechno mohli lidé na serveru najít.

Snahy ministerstva

Zánik webu už na facebooku sdružení Rozalio komentovalo několik desítek lidí. „Syn to má ze zdravotních důvodů s očkováním velmi komplikované a nevím, kde teď budu hledat informace. Toto byl vždy dobrý zdroj,“ píše například uživatelka Ivana Štěpánová Matková.

„Když jsem byla se synem u pediatričky v nemocnici, tak toto byl jediný relevantní zdroj informací, který nám sama doporučovala,“ vzpomíná ve stejné diskusi uživatelka Sandra Boháčová.

Ministerstvo zdravotnictví pak podle Prymuly dál připravuje podobný informační web, který se má podle něj spustit v dohledné době. „Portál ministerstva zdravotnictví se bude týkat celé řady různých oblastí, nejen očkování. Už jsme na něm publikovali první věci, které se týkaly spalničkové epidemie. Nyní je tam připravena řada informací ohledně mýtů o očkování,“ popisuje Prymula.

Resort na svých stránkách informoval zejména o počtech nakažených spalničkami. Potřebné informace o očkování pak lidé podle něj najdou například na stránkách Státního zdravotního ústavu nebo České vakcinologické společnosti, jejíž je Prymula předsedou.