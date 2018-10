Přehled tisku: nedostatek vakcín, zdražování elektřiny a novela zákona o státním zastupitelství

V úterním tisku se dočtete například o tom, že jmenovat a odvolávat šéfa státního zastupitelství by měla dál vláda. Píše o tom deník E15. Mf Dnes si všímá toho, že je v Česku málo dětských lékařů a regionální Deník upozorňuje na nedostatek očkovací vakcíny proti chřipce. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 8:30 2. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékařům chybí očkovací vakcíny proti chřipce. Zjistil to regionální Deník. (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

E15

Jmenovat a odvolávat šéfa státního zastupitelství by měla dál vláda. Deníku E15 to řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za hnutí ANO. Ten tak nepočítá s novým zákonem o státním zastupitelství, ale jen s jeho novelou. Ta má mimo jiné stanovit pravidla pro výběrová řízení na místa desítek vedoucích žalobců. Podle Unie státních zástupců byl původní návrh, se kterým přišel roce 2012 exministr Jiří Pospíšil tolikrát změněn, že bude lepší, když zůstane pod stolem. Unie ale zároveň doufá, že v novele zákona bude zakotveno, aby byl nejvyšší žalobce nezávislý na vládě.

Mf Dnes

V Česku je kritický nedostatek dětských lékařů - upozorňuje na to Mf Dnes. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky jen loni zaniklo 88 praxí, to je nejvíc za poslední čtyři roky. Důvodem je hlavně vysoký věk pediatrů i málo jejich nástupců. Dětští lékaři tak před odchodem do důchodu nemají komu předat svoji praxi. Jak píše Mf Dnes, studentům na pediatrii vadí hlavně administrativa a špatné finanční ohodnocení. To ale není jediný problém. Doktoři totiž odcházejí do důchodu i kvůli zavedení e-receptu, který by povinně museli vydávat, jinak by jim hrozila pokuta.

Hospodářské noviny

Ceny léků v nemocnicích zůstanou zřejmě nadále veřejnosti utajené - to je titulek Hospodářských novin. Farmaceutické firmy totiž chtějí, aby ceny léčiv vidělo jen ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny a nebyly tak veřejné v regestu smluv. Ministr Adam Vojtěch z hnutí ANO teď připustil, že požadavkům firem částečně vyhoví. Ministr Vojtěch řekl, že je důležité, aby ceny znalo hlavně ministerstvo zdravotnictví. Bude tak trvat na tom, aby informace dodávaly jak farmaceutické firmy, tak i státní nemocnice, aby stát mohl ceny srovnávat a kontrolovat, píšou Hospodářské noviny.

Deník

Lékařům chybí očkovací vakcíny proti chřipce. Zjistil to regionální Deník. Podle něj látka chybí jak v ordinacích, tak i v lékárnách a nedá se ani doobjednat. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv mohl dostupnost léčiva zkomplikovat jeden z výrobců, který v srpnu ukončil prodej. Podle mluvčí ústavu Barbory Peterové by ale další dvě firmy měly naopak své dodávky vakcíny navýšit. Ústav navíc intenzivně jedná s dalšími dodavateli, kteří přislíbili stejné dodávky jako loni. V případě, že bude zájem o očkování proti chřipce vyšší, bude se vakcína dovážet ze zahraničí, píše regionální Deník.

Právo

Elektřina může do konce roku zdražit až o deset procent. Důvodem je růst cen na burze. Píše to deník Právo. Řada velkých dodavatelů přitom ceny zvyšovala už v průběhu roku. Domácnostem tak hrozí, že od ledna budou platit za dodávky proudu až o tisíce korun ročně navíc. Jak píše deník Právo, zákazníkům se kvůli zdražování vyplatí včas si u svých dodavatelů ceny zafixovat, a to až na tři roky dopředu. Smlouva jim pak totiž zaručuje stabilní a neměnnou cenu, kterou neovlivní vývoj na burze. Lidé ale musí počítat s tím, že během této doby nebudou moct přejít k jinému dodavateli.