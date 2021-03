ONLINE: Blatný odmítl kritiku kvůli objednávkám vakcín. Celkem jich bude 26 milionů

Česko si objednalo dostatečný počet vakcín proti koronaviru pro celou populaci. Řekl to ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný. Na konferenci na Karlově univerzitě ministr dodal, že pokud dodavatelé dodrží smlouvy, může se do června naočkovat šest milionů lidí, do září pak osm milionů. Podle zjištění Radiožurnálu mohlo ministerstvo prostřednictvím unijních smluv nakoupit 37 milionů dávek, pořídilo jich ale jen 26 milionů. Praha 15:52 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak v úterý informoval Radiožurnál, na podzim si Česká republika objednala méně dávek vakcín proti covidu-19, než prostřednictvím Evropské unie mohla.

Z prvních smluv využila veškeré dostupné vakcíny Moderna, vzdala se ale 600 tisíc dávek společností Pfizer/BioNTech a více než čtyř milionů dávek látky od firmy AstraZeneca.

Ministr Blatný ve středu zopakoval, že rozhodnutí o pořizovaném množství vakcín padlo ještě před jeho příchodem do funkce a po svém nástupu nechal objednávky zvýšit. „Doobjednávek proběhlo několik v řádu milionů,“ uvedl šéf resortu zdravotnictví.

Česko je v nouzovém stavu nepřetržitě od 5. října. Zavřené jsou služby, restaurace, kulturní a sportovní zařízení i většina obchodů. Školáci se učí na dálku. Do škol chodila jen malá část žáků, od začátku března jsou školy zavřené úplně.

Nemocnice jsou přetížené, jinou než covidovou péči omezily. Na počet obyvatel má republika nejvíc obětí nákazy. Vedle lidských ztrát jsou velké i ztráty ekonomické.

Česko má 10,7 milionu obyvatel a podle Blatného má objednaných 26 milionů dávek.

„Česká republika neobjednala jako některé jiné země mnohonásobky toho, co potřebují... Pořád platí, že dodávky jsou dostatečné na to – pakliže přijdou tak, jak jsou zasmluvněny – aby koncem června bylo proočkováno šest milionů osob a koncem srpna, na začátku září osm milionů osob. Čísla jsou dostatečná na to, aby to mělo kýžený efekt,“ řekl ministr.

Na začátku března Blatný ve sněmovně uvedl, že z objednaných dávek má do konce června dorazit 10,3 milionu pro 5,3 milionu lidí a další pak do konce srpna. Cílem české vlády je proočkovat asi 70 procent dospělých do konce léta. Pro děti vakcíny zatím nejsou.

V Česku se očkuje od 27. prosince. Podle údajů ministerstva zdravotnictví se zatím využilo 1,4 milionu dávek. Za úterý resort vykázal 36 230 očkování.

