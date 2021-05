Vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson budou dál pro všechny. Ministerstvo jejich použití neomezí

Ministerstvo zdravotnictví nakonec neomezí použití vakcín proti koronaviru od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson. Resortu to doporučili členové klinické skupiny. Věkový limit 60 let pro aplikaci těchto vakcín kvůli velmi vzácnému riziku krevních sraženin navrhl minulý týden výbor České vakcinologické společnosti. Ministerstvo už před jeho jednáním avizovalo, že případné závěry zohlední v očkovací strategii. Praha 17:55 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína od firmy Johnson & Johnson | Zdroj: Reuters

„Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo neomezovat vektorové vakcíny společností AstraZeneca a Johnson & Johnson. Obě tyto vakcíny jsou bezpečné, což opakovaně potvrzuje i doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky,“ zdůvodnila Radiožurnálu mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová, proč se resort nakonec rozhodl použití vakcín neomezovat.

Resortní klinická skupina hlasovala o doporučení vakcinologů od pátku. V pondělí se usnesla, že k věkovému omezení není důvod.

„My jsme to bezpečnostní riziko, byť je malé, evidovali. Doporučili jsme poučit pacienta před aplikací vakcíny, nicméně vakcíny jsme vyhodnotili jako bezpečné,“ uvedla předsedkyně klinické skupiny ministerstva zdravotnictví Martina Vašáková.

Česká vakcinologická společnost minulý týden doporučila nastavit věkové omezení vektorových vakcín společností AstraZeneca a Johnson & Johnson na 60 let, a to kvůli velmi vzácnému riziku vzniku krevních sraženin. Pro mladší zájemce by byly nadále dostupné mRNA vakcíny firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

Člen vakcinologického výboru a exministr zdravotnictví za ANO Roman Prymula zdůraznil, že se vakcinologové rozhodli jít „bezpečnější cestou“.

Používání vakcín u mladých lidí omezily například Německo, Francie, Španělsko, Nizozemsko nebo Velká Británie. Podle Evropské lékové agentury přínosy u obou očkovacích látek převažují nad riziky. V minulých týdnech agentura pouze doporučila, aby velmi vzácné případy krevních sraženin byly uvedeny v příbalové informaci jako možný nežádoucí účinek.