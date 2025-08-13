Vaky plné ryb. Případy převozu chráněných rostlin a živočichů do Česka rostou, říká mluvčí celního úřadu
Přivezli jste si někdy v minulosti od moře mušli nebo podobný suvenýr? Taková vzpomínka na hezkou dovolenou se vůbec nemusí vyplatit. Mnoho přírodnin nebo výrobků z rostlin a živočichů je totiž chráněných mezinárodní úmluvou CITES a za jejich přepravu do jiné země hrozí vysoké pokuty. „Letos už se počet záchytů porušujících úmluvu CITES blíží stovce,“ popisuje pro Radiožurnál mluvčí celního úřadu na pražském letišti Igor Lenský.
Kdybychom to měli spočítat, klidně jenom odhadem, kolik takových zakázaných suvenýrů už jste letos zabavili na letišti?
Letos už se počet záchytů porušujících úmluvu CITES blíží stovce.
00:00 / 00:00
Co si nejčastěji lidé vozí ze zahraničí a je to nelegální? Odpovídá mluvčí celního úřadu na pražském letišti Igor Lenský
A je to víc než vloni nebo není?
Je tam znát lehký nárůst. Je to způsobeno tím, že zhruba o pět procent se zvýšila frekvence letového provozu v hlavních měsících - těch letních, jako je třeba červenec a srpen.
Podle mezinárodních údajů je to zhruba o 5 až 8 %. Úměrně s počtem cestujících, kterých už bylo přes 10 milionů v letošním roce, lehce stoupá i počet těchto zážitků.
Co si nejčastěji lidé vozí ze zahraničí a je to nelegální?
Všechno, co podléhá úmluvě CITES. Můžou to být chráněné druhy živočichů a rostlin. Úmluva CITES má tři přílohy. Je to podle intenzity ochrany - příloha A, B a C.
Pokud si lidé přivezou zvíře nebo živočicha, ať už ve formě živé nebo ve formě suvenýrů nebo výrobků z tohoto zvířete, tak se vystavují možnosti postihu, který může být nejen přestupkem, ale v některých případech i trestným činem.
Vzácné ryby
Máte nějakou největší kuriozitu, kterou jste zabavili?
V loňském roce na podzim v zavazadle zapsaném v podpalubí vezl z jihovýchodní Asie pán dva velké vaky naplněné vodou. Ty vaky obsahovaly pět ryb. Jmenovaly se baramundi malajský.
Téměř jak s lístkem do autobusu. Pražské letiště začne příští rok testovat samoodbavovací systém
Číst článek
Pikantní na tom bylo to, že ceny jedné ryby se pohybují mezi 2000 až 8000 dolary, takže velice vzácné druhy. Případ se předával České inspekci životního prostředí, která ji řešila ve správním řízení a padla tam pokuta ve výši statisíců korun.
Jak postupujete, když takový zakázaný suvenýr odhalíte?
Provádíme fotodokumentaci a zdokumentování případu a okamžitě to on-line konzultujeme s inspektorem České inspekce životního prostředí, který vynese verdikt, jestli zboží bude zajištěno nebo nepodléhá úmluvě CITES.
Pak už se postupuje podle zákonného postupu, to znamená, že se případ předává České inspekci životního prostředí, která dokončí řízení a vynáší sankci.
Co je zakázané vyvážet? Uměl byste to nějak v krátkosti shrnout?
Zakázané je vyvážet cokoliv, co podléhá úmluvě CITES a není vybaveno povolením k vývozu nebo dovozu.
Jde to někde najít?
Výborně je to zpracováno na stránkách České inspekce životního prostředí, která je u nás garantem úmluvy CITES. Je tam seznam několika desítek tisíc druhů chráněných rostlin a živočichů, které mohou úmluvě podléhat.