Generální inspekce stíhá osm dozorců z věznice ve Valdicích, fyzicky napadli trestance v cele

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) stíhá osm dozorců z věznice Valdice na Jičínsku kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Jsou obviněni z toho, že ve dvou případech fyzicky napadli v celách vězně, nebo tomuto napadání přihlíželi. GIBS zahájila trestní stíhání proti příslušníkům Vězeňské služby po vyhodnocení důkazů i znaleckých posudků loni v říjnu, informovala v sobotu mluvčí inspekce Ivana Nguyenová. Valdice 18:31 22. ledna 2022

„Dva příslušníci jsou stíháni ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby a z přečinu vydírání, za což jim v případě odsouzení hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Šest dozorců je stíháno z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby, za což jim hrozí v případě odsouzení až pětiletý trest odnětí svobody,“ uvedla mluvčí v tiskové zprávě.

První případ fyzického napadení se podle GIBS odehrál v květnu roku 2020, kdy šest dozorců vstoupilo do cely odsouzeného kvůli provedení prohlídky. „Příslušníci měli vynutit od odsouzeného fyzickým nátlakem sdělení, kde v cele se nacházejí nepovolené věci, a to tak, že měl být udeřen do tváře, měla mu být silným tlakem lámána operovaná noha a měla mu být obtočena jeho ruka okolo krku, a tím vyvíjen silný tlak na dýchací cesty,“ popsala Nguyenová.

Dozorci tímto jednáním způsobili vězni podlitiny a škrábance a „dále mu tímto měly být způsobeny přetrvávající záškuby těla“, konstatovala inspekce.

Více případů

Druhý případ se odehrál loni v březnu, kdy tři dozorci opět kvůli prohlídce vstoupili do cely jiného odsouzeného. „V cele ho měl fyzicky napadnout dozorce z předchozího případu tak, že do něho měl kopat a šlapat na něj a nejméně desetkrát ho měl zakleknout. Dále měl být udeřen do zadní části hlavy. Dva zbylí dozorci měli celému incidentu přihlížet. Tímto jednáním měly být způsobeny odsouzenému otlaky, hematomy a odřeniny," sdělila mluvčí GIBS.

O prvním případu napadení se inspekce dozvěděla díky oznámení jiného vězně, druhý případ oznámil inspekci příslušný kontrolní orgán Vězeňské služby České republiky, dodala Nguyenová.

„Věznice Valdice případ po prvotním prošetření vnitřními policejními orgány Vězeňské služby předala GIBS. U nikoho z osmi obviněných dozorců nebyly naplněny zákonné podmínky pro zproštění výkonu služby,“ sdělila Právu mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová.

Valdice jsou podle deníku čtvrtou českou věznicí, kde v posledních dvou letech řešila inspekce podezření na fyzické násilí ze strany dozorců. Další případy se měly odehrát ve Světlé nad Sázavou, Rýnovicích a v Pardubicích. U prvních dvou věznic byli tamní příslušníci obžalováni, kauza z Pardubic je zatím ve stadiu prověřování a nikdo dosud nebyl obviněn.