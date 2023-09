V lázních Darkov se léčí ukrajinští váleční veteráni. Rehabilitace a procedury mají vyléčit zranění z bojů

V moravských lázních Darkov se léčí ukrajinští váleční veteráni. Potkáte tam vojáka, který má tělo plné kovu a za sebou 58 operací, nebo muže, který strávil sedm měsíců v ruském zajetí. Do lázní jezdí na měsíční pobyty, které zajišťuje Nadační fond Future for Ukraine. Doposud zprostředkoval pobyty pro šestnáct válečných veteránů. Darkov 20:00 11. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jurij Ličenko (vlevo) se s ostatními veterány seznámil až v Darkově. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Už na první pohled vypadají tihle padesátníci v lázních Darkov neobvykle. Zvláštně se pohybují, jsou potetovaní nezvyklými motivy, na sobě mají uniformy ukrajinské armády. Všichni prošli tvrdými boji na východní frontě a utržili těžká zranění.

Postupuje pomaleji, ale pokračuje. Ukrajina má na protiofenzivu ještě 30 až 45 dní, říká americký generál Číst článek

Mezi nimi i Jurij Ličenko (63), profesionální voják námořní pěchoty, který proti ruské armádě bojoval od roku 2015. Dva měsíce po invazi v dubnu 2021 byl zraněn při obraně Mariupolu a padl do ruského zajetí.

„Bylo nás víc, nás s těžkými zraněními převezli do nemocnice v Doněcku a odtud do vězení v Belgorodské oblasti jen pět kilometrů od fronty. A že nás tam léčili? Prostě nohu zavázali, měnili obvazy, po dvou týdnech mi ji dali do sádry a dávali nějaké tabletky. Na operaci jsem se dostal až po sedmi měsících, když nás 1. prosince vyměnili. Noha špatně srostla, mám ji o tři centimetry kratší,“ vypráví Jurij krátce příběh, který je mnohem delší.

Vězení vystřídal dvě, jeho rodina o něm neměla dlouho žádné zprávy, ale podle všeho Rusové s jeho výměnou počítali od začátku. „To vyplynulo z toho, jak mluvili.“

Jurij Ličenko, v Darkově si konečně odpočine | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Do lázní se Jurij stejně jako ostatní veteráni dostal díky nadačnímu fondu Future for Ukraine, který má na Ukrajině spolupracovníky. Ti vybírají zraněné do lázní.

Nadační fond

Fond založil v Česku bývalý ukrajinský diplomat Vitaliy Pron. „Máme velké plány, ale všechno to stojí na financích. Zatím jednáme s lázněmi v Darkově, kam bychom chtěli umístit v průměru deset veteránů měsíčně. Zrovna teď jsou tam čtyři, jeden tam má i ženu a dceru. Z lázní se pak všichni vracejí domů, protože je tam čekají další lékařské zákroky.“

Teplický klub Luna zakázal vstup Ukrajincům. ‚Návštěvníci jsou rádi,‘ hájí rozhodnutí majitelé Číst článek

Měsíční pobyt v lázních vychází na jednoho veterána zhruba na sto tisíc korun včetně dopravy a celé organizace. Nadační fond zatím získal z veřejné sbírky na portálu Donio více než tři miliony korun.

„Většina těch peněz končí v lázních, takže v českém zdravotnictví,“ podotýká Vitaliy Pron.

Procedury a rehabilitace indikuje lázeňský lékař na základě zpráv, které dostane z Ukrajiny a podle vstupní prohlídky. Mnozí veteráni nemohou podstoupit elektroléčbu, protože mají v těle kovové části po operacích nebo stále ještě zbytky střepin.

Dánové na zaškolení ukrajinských vojáků využívají tanky z vojenských muzeí, po opravě jim je darují Číst článek

Specializace: veteráni

Lázně Darkov se podle obchodní ředitelky Lenky Krótké specializovaly na léčbu válečných veteránů už před válkou na Ukrajině. Teď očekávají nárůst této klientely. „Trend takový je, takže do budoucna počítáme s nějakým pravidelným přísunem z ukrajinského trhu,“ říká.

Nad tím Jurij nepřemýšlí, je rád, že se pomalou chůzí dostane, kam potřebuje. Opírá se o hůl, zranění se špatně hojí a komplikují ho pravidelně záněty. Armádu proto opustil a je v invalidním důchodu.

„Čeká mě další operace, tady si aspoň odpočinu. Masáže a bazény, to bude mít určitě nějaké výsledky,“ doufá.