Válečným veteránům pomáhají v Česku tři komunitní centra. Loni se na ně obrátilo přes 300 vysloužilců

Psychické problémy po návratu z mise, ale také každodenní potíže v rodině nebo s financemi. S tím vším se potýkají váleční veteráni v Česku. Pomoci jim můžou specializovaná komunitní centra. Ta nabízejí psychologické, právní i ekonomické poradenství. V republice zatím fungují tři – při vojenských nemocnicích v Brně, Olomouci a v Praze. V budoucnu by se jejich počet měl ještě zvýšit.

„Byl jsem v těžké životní rodinné situaci. Dělal jsem si jasno s rozvodem… člověk měl určité pocity, člověk už nevěděl, jak to zvládat nebo co dělat dál,“ vzpomíná pro Radiožurnál na svoje rodinné problémy válečný veterán, který si přál zůstat v anonymitě.

Strávil několik měsíců na misi v Iráku. Sám psychologa navštívil až před pár lety.

Specializovaná komunitní centra nabízí pomoc psychologa nebo právní a finanční poradenství

„Rodina trpí tím, že táta je na misi, máma s dětmi zůstává doma a musí řešit, co se děje. Když se pak otec vrátí zpátky, tak je pak dost složité, než si to sedne,“ dodává.

Psychologické poradenství nabízí vysloužilým vojákům i pražské komunitní centrum při Ústřední vojenské nemocnici. Někteří veteráni přijdou sami, častěji ale pomoc vyhledají až na doporučení lékaře.

Nejvíc je trápí problémy spojené s každodenním životem, jak říká psycholog Ústřední vojenské nemocnice Vratislav Simon: „Znamená to obtíže, které souvisí se stresem, v pracovní oblasti, ve vztahové… něco, co život přinese. Třeba to může být po nějaké závažné situaci v rodině, někdo onemocní…“

I rodinné terapie

Na psychologa se podle něj můžou navíc obrátit také blízcí válečných veteránů. „Může to být i v páru, přichází voják s manželskými, partnerskými obtížemi. Můžou přijít i jako rodina, když tam to, co se tam děje, zasahuje celou rodinu.“

Kromě psychických potíží ale musejí vysloužilí vojáci řešit i další těžkosti. V pražském komunitním centru jim proto nabízejí také právní poradenství.

S čím veteráni potřebují nejčastěji pomoct, přibližuje Ladislav Miklas z právního úseku Ústřední vojenské nemocnice.

„Převody pozemků, rozvody, rodinné právo, spory v rodině, domácí násilí, vztah rodič-dítě. Pak jsou to služební věci v armádě, u aktivních nebo i bývalých veteránů. Řeší třeba aktuální vztahy na pracovišti – vztahy nadřízený vs. podřízený, vysílání do misí,“ vyjmenovává.

Do nesnází se váleční veteráni dostávají i kvůli tomu, že jsou v obtížné finanční situaci.

„Válečný veterán, ať už z různých důvodů – osobních, automaty, neúspěšné podnikání – se dostane do tzv. dluhové pasti a najednou je v tom. Teď tam máme jednoho snad za 40 milionů. Snažíme se z toho vybalancovat, najít nějakou cestu, aby mohl nějakým způsobem žít a fungovat,“ popisuje Miklas.

Krajská komunitní centra

V komunitním centru proto také válečným vysloužilcům radí, jak vyjít s penězi a neskončit třeba v exekuci, nebo jak se poprat se závislostí. Veteráni můžou využít i služeb kaplana.

Kromě pražského komunitního centra jsou v Česku ještě další dvě – v Brně a Olomouci. Časem by měla přibývat další. Ministryně obrany Jana Černochová z ODS už dřív přislíbila, že budou v každém kraji. To vítá i válečný veterán, který v pražském komunitním centru sám vypomáhá.

„Jsme určitá schovaná komunita. Někteří, kteří jsou z civilu nebo mimo, tak do nás nevidí. Nevědí, co zažíváme a jaké máme problémy. Tuto činnost určitě podporuju, a když se vyskytne nějaká akce, tak rád přijdu a pomůžu.“

V Česku je podle ministerstva obrany téměř 16 tisíc novodobých válečných veteránů, kteří se zahraničních misí účastnili po roce 1989. Poradenských služeb loni využilo víc než 300 z nich.