Válek: Je vyloučeno, aby vláda zavedla povinné očkování pro určitou věkovou kategorií. To nejde

Příští vláda představila několik kroků, kterými by chtěla zmírnit dopady současné vlny pandemie koronaviru. Mimo jiné chce, aby se důrazně vymáhala dosavadní pravidla, uznávaly se testy PCR jako covidové certifikáty a zvýšila se kapacita testovacích center na více než 200 tisíc testů denně. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v rozhovoru pro Radiožurnál odmítl povinné očkování určitých skupin obyvatel. Praha 15:06 24. listopadu 2021

Jedním z kroků, kterými byste chtěli omezit dopady epidemie, je důraz na to, aby rozhodovaly krajské hygieny na základě instrukcí hlavní hygieničky. To se dnes neděje?

Ne, to se dnes neděje. Instrukce jsou z mého pohledu velmi vágní, nejsou jednoznačně formulované. Nezaznamenal jsem, že by se pravidelně scházeli zástupci krajských hygien a srovnávali si metodiku. Z řady e-mailů a z řady informací od občanů vím, že přístup je zcela rozdílný a není jednotný.

Krajské hygieny jsou opravdu zásadním pilířem, který musí organizovat situaci v jednotlivých regionech. Můžou vyhlašovat jednotlivá opatření podle toho, jak se situace vyvíjí. A to je naprosto zásadní.

To znamená třeba omezení hromadných akcí a podobně?

Například omezení hromadných akcí. Ale opatření dobře známe. Když je jakákoliv jiná epidemie v kraji, opatření mohou cílit i na menší části kraje, mohou je cílit i na bývalé okresy. Ale je to omezení akcí, je to omezení počtu lidí na akcích, je to omezení dalších věcí.

Navrhujete posílení PCR testů až na 200 000 denně. Teď se jich provádí kolem 90 tisíc. Jak byste to chtěli udělat? Jak upozorňuje odborník na testování Marián Hajdúch, problém dnes není ani tak v kapacitě laboratoří, jako spíš odběrných míst.

Pochopitelně je potřeba posílit počet odběrných míst a to pomocí mobilních týmů, které jsou organizovány plukovníkem Petrem Šnajdárkem. Druhá věc je zahlcení pracovišť, které testy provádí, diskriminačními testy.

Diskriminační testy - nebo sekvenace - jsou potřeba, nemusí se ale dělat na všech pracovištích. Není nutné, aby se prováděly. Diskriminační test určuje, která mutace viru to je. Protože dnes prakticky všechny mutace jsou stejné - máme jeden typ mutace v České republice -, tak není potřeba, aby je všechny pracoviště prováděly.

A tím se jim uvolní ruce k tomu, aby zpracovávaly běžné analýzy?

Zhruba o 40 až 50 procent ve chvíli, kdy přestanou dělat diskriminační testy. Další věc je organizační. Nemusí vyplňovat tolik formulářů a provádět tak složitá hlášení, jak provádí. Zase se to zjednoduší. To znamená, že navýšení kapacity na 200 000 za den není problém.

‚Očkování je priorita‘

Také jste ve středu zdůrazňoval, že je potřeba, aby se každý praktický lékař zapojil do očkování. Budou na to mít čas, když už dnes dělají svoji obvyklou činnost, k tomu vypisují žádanky, starají se o nemocné, v průběhu epidemie často trasují kontakty? Opět - odborník na trasování Hajdúch prohlásil, že po nich nemůžeme chtít všechno. Myslíte si, že můžeme?

Ne, rozhodně po nich nemůžeme chtít všechno. A Marián Hajdúch je jeden z členů odborného týmu profesora Romana Chlíbka, takže i s ním jsem to před pár dny diskutoval. Situace je taková, že musíme definovat prioritu. A priorita v této konkrétní situaci není vyplňování žádanek, ale naočkování všech těch, co dostali druhou dávku a potřebují co nejrychleji třetí. Všech, co čekají na první nebo na druhou dávku. To je priorita.

A nemohly by se zapojit kromě praktických lékařů třeba i lékárny jako ve Francii?

To by samozřejmě teoreticky šlo. Prakticky je problém, že se jedná o zdravotnický výkon a na to, aby se zapojily lékárny - když pominu, že není nachystaná legislativa -, nejsou vyškolení lékárníci. Diskutoval jsem toto s asociací lékáren a mladými lékárníky. Tam, kde lékárna a praktický lékař jsou jakoby jedno pracoviště, neboli ten praktický lékař by byl určitým garantem a dělal dohled, tak samozřejmě vlastní úkon aplikace očkovací látky může provést lékárník.

Ale i tak by to bylo komplikované. Spíše by se mohli zapojit specialisti. Mohly by se zapojit jiné odbornosti než jen praktický lékař. Ale to je zase otázka, kterou musí organizovat ministerstvo. Kdybych byl ministr, okamžitě toto spustím.

Když vezmu vámi představená opatření jako celek, myslíte si, že ten balík bude stačit pro tuto chvíli? Není na místě přijmout tvrdší kroky a vyhlásit je centrálně, protože ten stav bude brzy ve všech krajích podobný?

Pokud tato opatření dnes přijmeme, nebude potřeba přijímat plošná opatření, nebude potřeba dělat žádná další daleko drastičtější opatření. Tato opatření jsou cílená, jsou zaměřená na to, abychom zvládli akutní fází pandemie. Je to krátkodobý plán a samozřejmě na něj musí navázat střednědobý plán, aby další vlny, které logicky přijdou, měly co nejmenší dopad.

Na začátku listopadu jste pro web Echo24 uvedl, že „pokud budeme mít do konce listopadu 15 až 20 tisíc pozitivních denně, v nemocnicích a na JIP polovinu čísel z nejhorších loňských měsíců, tak hrozí, že na Vánoce budou zase zavřené obchody a všechno“. Ten vývoj je ještě rychlejší, než jste tehdy předpokládal. Není čas už teď na přísnější kroky?

Znovu odpovídám, co jsem odpovídal na začátku listopadu. Vláda by okamžitě měla přijmout racionální opatření, která doporučujeme. Část opatření jsme doporučovali již v listopadu, teď jsme přidali další právě proto, že se situace vyvíjí.

A ano, máte naprostou pravdu. Pokud tato opatření nepřijmeme, situace se bude zhoršovat a pak vládě nezbyde nic jiného než přijmout opatření, která jsou zbytečná, razantní, ale bude to důsledek nekonání v této chvíli.

Ochrana seniorů

Rada vlády pro zdravotní rizika podpořila návrh, aby se proti covidu povinně očkovali lidé nad 60 let. Kromě toho se uvažuje o povinnosti u vybraných profesních skupin, jako u zdravotníků, sociálních pracovníků, vojáků, policistů nebo hasičů. Ve středu jste řekl, že povinné očkování není řešení, že jen rozděluje společnost. Trváte na svých dřívějších výrocích, že pokud se senioři nebudou očkovat, tak půjdou do lockdownu?

Neřekl jsem, že půjdou do lockdownu, to jsem takto nikdy neformuloval.

Například jste řekl, že by nemohli chodit do práce a měli by vyhrazené časy pro nakupování.

Řekl jsem, že pokud senioři nebudou naočkováni, tak je potřeba vymyslet všechny možné způsoby, jak je chránit proti nákaze. A podle toho, kde bydlí, tak opatření je potřeba zavést.

Prostě není možné vystavovat seniory riziku, že se nakazí a že budou pak ležet na jednotkách intenzivní péče a umírat na covid, když víme, jaká preventivní opatření zavést.

Takže jim lokálně neumožnit třeba cestovat a podobně. Tak jste to myslel?

To určitě ne, ale umožnit jim cestovat tak, aby se nenakazili.

Kdyby dosluhující vláda zavedla některé z kroků, které teď zmiňuje a se kterými nesouhlasíte, třeba povinné očkování lidí nad 60 let či profesních skupin, respektovali byste její postup, nebo byste je zase zrušili?

Jakékoliv opatření musí platit poměrně dlouhou dobu, aby se dalo vyhodnotit, jestli je smysluplné, nebo není smysluplné. S řadou opatření nesouhlasím, ale pokud je vláda zavede, tak nebude možné je zrušit z toho důvodu, že nebude možné vyhodnotit, jestli fungují, nebo nefungují. A byť s těmi opatřeními nesouhlasím, bude se muset počkat určitou dobu, jestli budou fungovat. Podle mě je vyloučeno, aby vláda zavedla povinné očkování pro určitou věkovou kategorii. To nejde.