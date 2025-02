Válek: Ministerstvo vyčistilo Augiášův chlév v Motole v řádu hodin. Nová ředitelka má zásadní úkoly

Zakázka na motolské onkologické centrum by měla být v pořádku. Dodatky ke smlouvám s navýšením ceny minulé vedení nepodepsalo. Zařízení by se tak mělo dostavět za evropské peníze z Národního plánu obnovy. Na tiskové konferenci to v pátek řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Uvedl, že všechny personální změny v nemocnici v Motole může provést pověřená ředitelka. Podle ministra má před sebou zásadní úkoly.

Praha 11:47 28. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít