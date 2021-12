Válek plánuje změny ve vedení fakultních nemocnic. Šéfové se nebudou vyhazovat, hájí ho senátor Kraus

Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) plánuje nová výběrová řízení na vedení fakultních nemocnic a dalších státních zdravotnických zařízení. Je dobrý nápad měnit vedení v době pandemie? Odborářka Dagmar Žitníková to považuje za nekomfortní, senátor Roman Kraus (ODS) oponuje, že bude brán ohled na covidovou situaci. Debatovali spolu v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Pro a proti Praha 13:49 10. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ten nápad je regulérní, ale v současné chvílí moc dobrý není,“ upřesňuje v Pro a proti předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková, podle které je zátěž nemocnic stále obrovská.

Je dobrý nápad budoucího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka zahájit co nejdříve sérii výběrových řízení na šéfy nemocnic a státních zdravotnických zařízení?

Senátor ODS a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus ale ujišťuje že řízení budou vyhlašována s ohledem na pandemii. „Ministr nezačne hned druhý den po nástupu dělat výběrová řízení.“

„Stav nemocnic je třeba řešit z dlouhodobého hlediska,“ žádá odborářka. „Výměny ředitelů podléhají přesným pravidlům a konkurzy probíhají po pěti či šesti letech, to by také prospělo stabilizaci situace.“

Nevhodné načasování

Politik však věří, že nastupující ministr dobře zná situaci deseti fakultních nemocnic i dalších zařízení. „Na úřad se chystal delší dobu, navíc nemocnice samy pravidelně referují nejen o své hospodářské situaci.“

„Rozhodně se nebudou čelní představitelé organizací vyhazovat. Svůj post obhájí, což se nejspíš většinově stane, a někteří ho z různých důvodů neobhájí,“ dodává politik. „Nezaznělo slovo obměna, ale výběrové řízení, takže stávající šéfové zařízení mohou svůj post obhájit.“

Žitníková upozorňuje, že není s Krausem ve sporu. „Pravidla by se měla nastavit i do budoucna a mělo by se říct, že mandát není doživotní a stávající ředitel ho buď obhájí, nebo ne. Dotčených zařízení je ale dost, takže je to velká obměna.“

Předsedkyně opakuje, že v aktuální pandemické situaci je Válkův záměr nekomfortní. „Ale je to rozhodnutí budoucího pana ministra, to on rozhodne, jak se bude postupovat a co vlastně tím chce docílit,“ konstatuje Dagmar Žitníková.

„Nechci mluvit za budoucího ministra, protože nevím, jak to má časově nachystáno. Ale rozhodně to nebude lavina, která se spustí a proběhne během měsíce. Je také korektní, že to oznámil dopředu,“ obhajuje Válkův plán Roman Kraus (ODS).

Celé Pro a proti najdete v audiozáznamu, ptala se Karolína Koubová.