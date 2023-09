Válek jedná o obnovení výroby penicilinu v Česku. Začít by mohla během roku a půl

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v neděli uvedl, že se jedná o obnovení výroby penicilinu v České republice. Začít by mohla během roku či roku a půl, řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. S nedostatkem některých antibiotik včetně penicilinu se Česká republika potýká několik měsíců. Aktualizováno Praha 12:25 24. 9. 2023 (Aktualizováno: 13:04 24. 9. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Válek uvedl, že se jedná o obnovení výroby penicilinu v Česku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pevně věřím, že v průběhu příštího roku budu moci informovat (...), že se během roku, roku a půl se tady spustí výroba těchto léků,“ řekl Válek.

Zástupce jednoho z výrobců penicilinů jasně řekl, že po dohodě s námi navýšil dodávky o 500 %.



Distributoři nicméně plní objednávky podle pořadí ve kterém přišly. Tím pádem nejsou léky do všech lékáren dodávány v požadovaném množství a někdy se na některé lékárny nedostane. A… pic.twitter.com/jPmQnaU1Yw — Vlastimil Válek (@vlvalek) September 18, 2023

Podrobnosti sdělit nechtěl, nejdříve chce o případném úspěchu jednání informovat premiéra a vládu. Zajištění výroby přímo v České republice považuje za řešení jedné z příčin nedostupnosti léků.

Zajištění plné soběstačnosti České republiky ani Evropy podle zástupců výrobců léčiv není reálné, v pátek o tom diskutovali na odborné konferenci Unie zaměstnavatelských svazů v Praze.

V současnosti se podle Zdeňka Blahuty, výkonného ředitele Evropské federace lékárenských sítí a bývalého ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, vyrábí mimo Evropu a Spojené státy dvě třetiny účinných látek a 40 procent hotových léků.

Výroba základních chemikálií, které jsou pro léčiva potřeba, není možná v Evropské unii ani z ekologických důvodů.

Ředitelka Podrazilová nastoupila do čela Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve čtvrtek, vystřídala Irenu Storovou, která byla v čele úřadu pět let. Podle Válka má půlroční zkušební lhůtu na to, aby nastartovala potřebné změny.

„Pokud se to nepodaří, bude vypsáno nové výběrové řízení,“ řekl Válek.