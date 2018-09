Pátrání po pohřešované Valerii: babičku zadrželi při odjezdu na dovolenou, stopy vedou i do Německa

Nejen v Česku, ale i v sousedním Německu pátrá policie po pohřešované Valerii Kvasničkové. Zmizení šestileté dívky vyšetřuje pražské oddělení vražd. Jak také zjistil server iROZHLAS.cz, detektivové její babičku, která je v případu hlavní podezřelá a nyní ve vazbě, zadrželi v momentě, kdy chtěla odjet s dalšími dětmi na dovolenou. Praha 6:00 7. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na zveřejněné fotografii je dívka stará dva roky, novější snímek nemá policie k dispozici. | Zdroj: Policie ČR

Policisté už třetí den žádají veřejnost o pomoc při pátrání po šestileté dívce z pražského Žižkova. Valerii Kvasničkovou podle detektivů viděli naposledy v říjnu loňského roku (psali jsme ZDE).

Podnět, že dívku už dlouho nikdo neviděl, dostali kriminalisté na začátku srpna od rodinného příslušníka. Začali proto pátrat, kde může holčička být. Poručnici a zároveň její babičku zadrželi detektivové přesně v momentě, kdy s dalšími třemi svěřenými dětmi chtěla odjet do zahraničí. U sebe měla zabalené věci a vybrané peníze.

„Byla připravena odjet, ale útěkem bych to nenazval. Byla to plánovaná cesta, dovolená,“ popisuje policejní mluvčí Jan Daněk. Žena se prý nesnažila před policií skrývat či utéct. V době, kdy ji kriminalisté zadrželi, podle Daňka ještě nevěděla, že po její vnučce pátrá policie.

Policie žádá o pomoc při pátrání po šestileté dívce ze Žižkova Číst článek

Detektivové babičku zadrželi v neděli 19. srpna. Tehdy policii uvedla několik míst, kde by se pohřešovaná Valerie mohla nacházet. „To jsme prověřili, ale dívka tam nebyla. Některé z těch míst bylo i v zahraničí,“ doplnil Daněk. Tip dostali detektivové i na místo v Německu, kde má rodina podle informací serveru iROZHLAS.cz příbuzné.

Prostřednictvím mezinárodní spolupráce, tedy po žádosti české policie, na místo vyrazili němečtí kolegové. „Aby prověřili informace k dívce. Tyto informace byly negativní,“ popsal ještě Daněk. Babička, která je v případu hlavní podezřelou, má podle jeho slov v tuto chvíli trestní rejstřík čistý.

Protože vyšetřovatelům nedokázala vysvětlit, kde se dívka nachází, soud ji nakonec 22. srpna poslal do vazby. „Kriminalisté s šedesátiletou ženou zahájili trestní stíhání pro trestné činy opuštění dítěte nebo svěřené osoby a zanedbání povinné výživy,“ uvedl už dříve Daněk. Zároveň to, že ženu policie zadržela v okamžiku, kdy se chystala odjet do zahraničí, označil policejní mluvčí za „souhru náhod“.

Kontroly v rodině

Dívka byla svěřena do poručnické péče svojí babičce. Kromě orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který má ze zákona v rodině vykonávat kontrolu jednou za půl roku, je nad rodinou dohled i ze strany takzvané doprovázející organizace. V případě ztracené Valerie se jednalo o obecně prospěšnou společnost Dobrá rodina. Její ředitel Zdeněk Soudný ale případ nemohl komentovat. „Jsem vázán mlčenlivostí, případ navíc vyšetřuje policie,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Podobně ani OSPOD nechce sdělit, kdy přesně kontroly v rodině vykonával a co přesně úřad o zdraví či stavu dívky zjistil. A také: zda-li dívka byla během kontrol přítomná. Podle informací serveru iROZHLAS.cz se totiž při několika návštěvách stalo, že doma nebyla. A babička to měla vysvětlovat tím, že je ve školce.

„Bohužel, OSPOD nemůže, jakkoli by tak rád učinil, poskytnout konkrétní informace o konkrétní rodině,“ vzkázala mluvčí osmé městské části Marcela Konrádová.

Takzvané monitorovací návštěvy doprovodných organizací jsou častější, než je návštěva OSPOD. Tyto vybrané organizace pak zasílají zprávy právě na úřad. Podle mluvčí Konrádové si může OSPOD dále výkon poručnické péče ověřovat například tím, že si vyžádá zprávy od příslušných pediatrů, školských zařízení a podobně. Konrádová uvedla, že osmá městská část tak činí vždy.

Pátrání po Valerii Kvasničkové Naposledy byla Valerie s jistotou viděna v říjnu 2017 ve Viklefově ulici v Praze na Žižkově.

Vysoká je zhruba 120 centimetrů, má černohnědé vlasy a hnědé oči.

V levém obočí má jizvu.

Na zveřejněné fotografii je dívka stará dva roky, novější snímek nemá policie k dispozici.

Pokud dokumenty nevypovídají o řádné péči, jsou negativní či rozporuplné, úřad v rodině zasáhne. „V případech, kde OSPOD nečiní žádné kroky k odstranění nedostatků, disponuje dokumenty od dalších odborníků, které potvrzují řádný výkon pěstounské (poručnické) péče,“ popsala ještě mluvčí.

Není tak vůbec jasné, zda a kdy úřad nebo doprovodná organizace při svých kontrolních návštěvách zachytily, že se s šestiletou Valerií něco děje. Podle policejního mluvčího Daňka se ale ani OSPOD a ani doprovodná organizace na policii neobrátily. Jinými slovy: žádný orgán nepojal podezření, že by se něco dělo, protože policie začala konat až na základě zmíněného podnětu od příbuzné, že dívku dlouho neviděla.

Kriminalisté nevylučují, že se dívka mohla stát obětí trestného činu. Případ vyšetřuje první oddělení, které se zabývá tou nejzávažnější trestnou činností, tedy i objasňováním vražd. Policie i nadále vyzývá veřejnost, že pokud někdo dívku viděl či ví, kde by se mohla nacházet, aby se obrátil na linku 158.