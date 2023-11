ONLINE: Výměna vězňů mezi Izraelem a Hamásem zahrnuje děti a ženy, klid zbraní začne ve čtvrtek

Izrael připravil seznam palestinských vězňů, které má propustit výměnou za izraelské rukojmí v Pásmu Gazy. Převažují mezi nimi mladiství do 18 let, na seznamu je i několik žen, které se pokusily o útok na izraelské policisty nebo vojáky. Červený kříž uvedl, že bude při předávání rukojmích z Pásma Gazy do Izraele asistovat.

