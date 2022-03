Premiér Fiala jede do Kyjeva. S Morawieckým, Kaczyńským a Janšou chtějí jednat se Zelenským

Premiér Petr Fiala (ODS) jede v úterý do Kyjeva. Informoval o tom na twitteru. Do ukrajinské metropole zamíří spolu s ním polský předseda vlády Mateusz Morawiecki, vicepremiér Jarosław Kaczyński a slovinský premiér Slovinska Janez Janša. Setkat se tam chtějí s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Válka na Ukrajině atakované Ruskem vstupuje úterkem do dvacátého dne.

Aktualizováno Praha/Kyjev 8:33 15. 3. 2022 (Aktualizováno: 8:51 15. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít