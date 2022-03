Česko odmítalo solidaritu v přerozdělování migrantů, teď o ni bude žádat, míní populační geograf Stojanov

Z Ukrajiny už podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky odešlo téměř 2,6 milionu lidí, především žen a dětí. „To jsou data z 12. března, dnes už je to více. Můžeme očekávat, že jich bude určitě více než 5 milionů, možná až 8 milionů,“ uedl pro Český rozhlas Plus populační a environmentální demograf Robert Stojanov. Praha 0:10 15. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eenvironmentální demograf Robert Stojanov | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Proud uprchlíků z Ukrajiny během víkendu mírně polevil, což prý ovšem může být způsobeno nejrůznějšími faktory.

„Rusové začali bombardovat logistická centra, kde se lidé stýkali, případně vlaky. Na Ukrajině je také nedostatek paliva, to znamená, že lidé mají problém dostat se pryč. Důvodem může být i určité vyčerpání kapacit.“

Český premiér Petr Fiala (ODS) deklaruje, že se chce rozhodně vyhnout přeposílání uprchlíků do dalších zemí Evropské unie. Podle Stojanova ale k něčemu takovému nakonec bude muset přistoupit.

„Nechtěl bych být nyní v jeho roli, když bude muset o něco podobného žádat členské státy. Postavit se tváří tvář třeba italskému premiérovi, kterého ještě před několika lety chtěl expremiér Andrej Babiš (ANO) poučovat, jak dělat nejlepší imigrační politiku v Evropě,“ podotýká.

„Tady se ukázalo, že to je velké zklamání. Ti lidé by se měli omluvit za to, jak se v minulosti stavěli k solidárnímu systému, o který budeme teď muset žádat,“ dodává expert. Čtvrtmilionovou kapacitu, kterou určila vláda, podle něj Česko během pár týdnů vyčerpá, pokud se nestane zázrak a konflikt neskončí, případně nezačne platit příměří.

Hlavní problém integrace

Kabinet o víkendu požádal Evropskou unii o poskytnutí modulárních základen, ve kterých by bylo možné ubytovat až 50 tisíc lidí.

Právě bydlení je podle Stojanova největším problémem, který je třeba řešit, na rozdíl třeba od přístupu na trh práce nebo kapacit školství a zdravotnictví.

„Bude to určitě vyžadovat ještě jistou soukromou solidaritu, protože kapacity některých veřejných zařízení jsou vyčerpány. Hotely budou do měsíce chtít zase začít podnikat s přicházející turistickou sezónou, případně žádají více peněz, aby přežily. Není se čemu divit, dva roky strádaly, i když dostávaly nějakou pomoc od státu,“ poznamenává.

Podle Stojanova by vláda měla domácnosti i majitele bytů motivovat k tomu, aby Ukrajince ubytovávali, protože počáteční solidarita vydrží třeba pár týdnů, postupně se ale z uprchlíků stane každodenní realita.

Odborník si zároveň všímá dramatické proměny pohledu Čechů na migraci vyplývající z toho, že Ukrajinci jsou kulturně blízkým národem a tamní konflikt je srozumitelnější než například občanská válka v Sýrii.

Díky ukrajinským přistěhovalcům navíc Česko může získat mladou a vzdělanou generaci, která nám může pomoci řešit problémy spojené se stárnutím populace a nedostatkem pracovních sil.

A v neposlední řadě jde i o morální hledisko, které zaznívá i ze strany vládních představitelů: „Je to válka o hodnoty. Boj mezi svobodou a možnostmi se svobodně a demokraticky rozhodovat na jedné straně a absolutistickou diktaturou, okupací, závislostí a válkou na straně druhé,“ uzavírá Stojanov.

Hrozí, že budou ukrajinští pracovníci zneužíváni na českém pracovním trhu? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.