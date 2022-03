Miliony lidí by musely vyjít do ulic, aby protesty v Rusku něco změnily, soudí novinářka Procházková

Vězněný kritik Kremlu Alexej Navalnyj vyzval Rusy, Bělorusy a další k nedělním protestům v Moskvě a dalších ruských městech proti válce. „Aby protesty v Rusku něco změnily, musely by do ulic vyjít podle mého odhadu miliony lidí. Rusko je velká země, má přes 140 milionů obyvatel. A pochybuju, že to se v dohledné době podaří,“ soudí novinářka Petra Procházková.

Praha 0:10 13. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít