Docházka do českých škol se ukrajinským dětem započítá, při návratu domů dostanou potvrzení

Ukrajinské školy budou žákům uznávat plnění povinné školní docházky v Česku. Ve spolupráci s ukrajinským velvyslanectvím v Praze se na tom dohodla ministerstva školství obou zemí. Podobu potvrzení, které budou školy žákům vydávat, zveřejnil web ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Praha 9:04 7. května 2022

Ukrajinské děti, které v Česku získaly dočasnou ochranu a chodí tu do školy, dostanou při návratu dvojjazyčný dokument. Školy v něm uvedou, jaký ročníku a obor vzdělávání žák navštěvoval a v jakém rozsahu. Po předložení potvrzení budou ukrajinské školy uznávat studium absolvované v České republice podle českého vzdělávacího systému.

Žáci z Ukrajiny začali do českých škol přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu koncem letošního února. Podle výsledků průzkumu ministerstva školství chodilo k 7. dubnu do mateřských škol 3 310 ukrajinských dětí a 23 204 do škol základních.

Školky měly ještě kolem 12 900 volných míst a základní školy přibližně 150 500. V případě potřeby by podle zjištění ministerstva mohlo od září ve školkách vzniknout dalších asi 9 530 nových míst a v základních školách 35 257.

Ministerstvo školství připravuje opatření, která by od září měla podpořit integraci válečných uprchlíků z Ukrajiny do českých škol. K opatřením chystá také financování, uvedlo koncem dubna.

Do konce srpna schválila vláda již dříve na integraci běženců z Ruskem napadené Ukrajiny zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun.

Podle vládního dokumentu o prioritách pro řešení uprchlické krize počítá kabinet s nutností integrace asi 125 tisíc dětí, jejichž začlenění do škol vyčíslil na 12,3 miliardy korun.