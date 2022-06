Před třemi měsíci utekla před válkou, nyní pomáhá běžencům v Česku jako sociální pracovnice

Najít si bydlení, práci, školu, lékaře - právě s tím potřebují ukrajinští váleční uprchlíci pomoct nejčastěji. Zorientovat se v nové zemi jim pomáhají sociální pracovníci - a to jak Češi, tak Ukrajinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí. Postupně se k nim přidávají i samotní běženci. Podle údajů Úřadu práce našly v sociálních službách uplatnění stovky uprchlic. Třeba v Kralupech nad Vltavou už tři měsíce pracuje Alina Straževská. Kralupy nad Vltavou 13:03 11. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alina Strazhevska pomáhá svým krajanům zorientovat se v Česku | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Před několika měsíci utekla před válkou z Ukrajiny do Česka, teď pomáhá dalším uprchlíkům jako sociální pracovnice. Rodinám z Ukrajiny, které našly nový domov v Kralupech nad Vltavou, radí s hledáním školy, lékaře nebo psychologické podpory 37letá Alina. Ve své kanceláři nedaleko kralupského vlakového nádraží vysvětluje maminkám, jak vyplnit žádost o přijetí dítěte do školky.

„První otázka je lékaři a druhá je školy a školky. Dvě naše otázky, z kterých nás bolí hlava,“ přiznává. Na stole má několik dokumentů. Všechny přeložila z češtiny do ukrajinštiny. V Česku totiž před 20 lety sama studovala.

„Udělala jsem vysokou školu v Brně na Masarykově univerzitě. Po ukončení studia jsem se vrátila domů a teď, když začala válka, vrátila jsem se zpátky. Přišla jsem na charitu, jestli můžu najít nějakou práci. Začala jsem tedy tím, že jsem přišla jako klientka. Dostala jsem dotaz, co umím dělat, jaké mám vzdělání. Řekli mi, že když mám to potvrzení o vzdělání sociálního pracovníka, tak můžu jít pracovat sem,“ popisuje.

Právě potřebné dokumenty často uprchlíkům z Ukrajiny chybí. Alina teď zrovna překládá do češtiny kopii očkovacího průkazu.

Útěk z války

„To bylo vyfocené na mobilu. Tisknuté. Bohužel to není dobře viditelné, ale všechno je čtené... Hodně z maminek má někoho na Ukrajině, kdo jim to může poslat. Bohužel v případech, kdy přijede maminka z východu, kde jim nikdo nezůstal a kde byla ambulance úplně zničená, tak to nejde,“ přibližuje další problémy.

Alina se pak snaží společně s českými sociálními pracovnicemi hledat jiná řešení. V práci využívá nejen znalosti jazyků, klienty dokáže podpořit i díky tomu, že má vlastní zkušenost s útěkem z války. Z Kyjeva prchala s dcerou, sestrou a dalšími třemi lidmi.

„Jeli jsem právě tím směrem na Žytomir a byli jsme v takovém malém autě, které má jen dvoje dveře. Jeli jsme a slyšeli jsme kolem nás rány. Kolem padaly bomby a bylo to hodně slyšitelné... Já o tom ještě nemůžu mluvit.... Uvědomila jsem si, že kdyby se něco stalo, tak bychom nebyli schopni z toho auta vystoupit. Takže tu cestu si budu pamatovat,“ vzpomíná.

Zpracovat zkušenost z války i z útěku pomáhají v Kralupech uprchlíkům dvě ukrajinské psycholožky, se kterými Alina úzce spolupracuje.

Pomoc matkám

„Právě nám volala paní psycholožka. Mají místnost pro práci s rodiči a teď mi volala, že je nějaký zvláštní případ, že bude potřebovat pracovat déle. Tak jí vyhovíme.“

Většinu týdne tráví Alina ve své kanceláři a radí komukoliv, kdo za ní do poradny přijde. Pravidelně taky kontroluje klienty, kteří potřebují dlouhodobější podporu. Jedné z klientek se například nedávno narodilo dítě.

Novopečená maminka má na ubytovně v garsonce jeden pokoj s kuchyňským koutem a tři postele, na jedné z nich leží narozené miminko. Alina z darů od lidí z Kralup vybírá věci, které by se mamince mohly hodit, například plíny.

Alina před pár dny pomohla rodině zařídit dětského lékaře. Teď zjišťuje, jestli nenarazili ještě na nějaký problém. Podobně podporuje taky několik maminek s postiženými dětmi a početné rodiny, kterým zůstal otec na Ukrajině.