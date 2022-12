Češi nevěří, že příští rok přinese mír ve válce Ruska s Ukrajinou, vyplývá z průzkumu

V rusko-ukrajinský mír v příštím roce věří více než třetina respondentů. Přesněji osm procent dotázaných odpovědělo, že mír válčící strany příští rok určitě dohodnou. Dalších 28 procent odpovědělo, že se to podle nich podaří nejspíš.

Přehled ruských oligarchů. Putinův spoluhráč Potanin, ‚igelitový‘ Usmanov i tajemný Abramovič Číst článek

Že se mír podaří dohodnout, si myslí především lidé ve věku 45-59 let. A ředitel agentury Median Přemysl Čech upřesňuje, jak jsou lidé s tím to názorem politicky orientovaní: „Tento názor do vyšší míry zastávají voliči ANO, ve 40 procentech případů, případně levicově orientovaní voliči, kteří by mohli být u KSČM.“

Oproti tomu celých 56 procent dotázaných se nedomnívá, že by nadcházející rok 2023 byl tím, kdy válka na Ukrajině skončí mírovou cestou.

„Určitě nepodaří“ odpovědělo 12 procent lidí ze vzorku. A „spíše nepodaří“ byla potom ta úplně nejčastější odpověď. V průzkumu ji vybralo 44 procent dotázaných.

Negativně častěji odpovídali lidé ve věku 30 až 44 let. U lidí, kteří nevěří v brzký konec války na Ukrajině, nejde podle Čecha jednoznačně určit jejich politické preference.

Zelenskyj poděkoval zemím, které podporují Ukrajinu. ‚Pomohli jsme Západu přestat se bát Ruska,‘ uvedl Číst článek

„Má to souvztažnost s obavami. Když jsme se bavili o tom, čeho se lidé hodně v příštím roce bojí, tak jedním ze silných faktorů byla eskalace tohoto konfliktu,“ podotýká Čech.

A dodává, že devět procent lidí nevědělo, jak na tuto otázku odpovědět. Válka na Ukrajině, zaviněná ruskou agresí, trvá už přes 10 měsíců. Rusko napadlo Ukrajinu 24. února.

Průzkum probíhal ve dnech 17. a 18. prosince, zapojilo se do něj 1012 dospělých. Statistická odchylka činí +/- 1,5 procentního bodu až +/- 3,5 procentního bodu.