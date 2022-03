Zdravotní péče bude méně dostupná, ale bude. Česko chystá plán, jak zvládnout nápor nových pacientů

Do Česka za první dva týdny války na Ukrajině dorazilo kolem 150 tisíc uprchlíků. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL odhaduje, že by jich v zemi mohlo hledat azyl až kolem půl milionu. A přinejmenším část z nich tu nejspíš zůstane dlouhodobě. Ministerstvo zdravotnictví proto připlavuje plán pro dobu, až praktičtí lékaři, pediatři a gynekologové přestanou zvládat množství nových pacientů z Ukrajiny. Praha 11:05 10. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak bude vypadat plán na dobu, až lékaři přestanou zvládat množství nových pacientů z Ukrajiny? (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Při fakultních nemocnicích by mohla vzniknout záchytná místa, která by odlehčila nápor na praktické lékaře pro děti i dospělé a také na gynekology. Radiožurnálu to řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Zároveň uklidnil, že zdravotní péče se i se vstupem bezprecedentního počtu nových pacientů dostane na každého.

„Určitě nedojde k zásadnímu zhoršení dostupnosti péče. Ale samozřejmě může se stát, na to se všichni musíme postupně začít připravovat, že se prodlouží čekací lhůty a že když třeba přijdete k praktikovi, bude tam plná čekárna.“

Jak konkrétně bude záchytný systém primární péče fungovat, upřesnit zatím nechce. Plán musí nejprve schválit ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

Podle zástupců praktických lékařů ale byly jejich kapacity napjaté už před migrační krizí, kterou spustila agrese Ruska vůči Ukrajině.

Podle místopředsedy Sdružení praktických lékařů Michala Bábíčka je už dnes kritický nedostatek praktiků například v oblasti Šluknovského výběžku, Krušných hor nebo na Vysočině.

„Budeme se samozřejmě snažit zajistit bezodkladnou péči, ale abychom dokázali zajistit dalším 250 tisícům, z toho třetina budou dospělí, klasickou primární péči včetně veškerých preventivních programů, to si myslím, že je v tuto chvíli utopie.“

Už dnes je přitom zřejmé, že válka vyžene z Ukrajiny do Česka lidí nejspíš víc. Odhad ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky je až půl milionu lidí, o počtu přesahujícím 250 tisíc lidí mluví i ministr vnitra Vit Rakušan ze STAN.

Praktici chybí dlouhodobě

Ještě složitější je najít ambulantního pediatra. „Už dneska je dostupnost omezená. Upozorňujeme na to opakovaně a dlouhodobě. Jsou regiony, kde rodič pro dítě nenajde registrujícího praktického lékaře,“ říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hulleová. A jako příklad uvádí Prahu, Jihlavsko nebo Znojemsko.

Dětští praktici jsou připraveni ukrajinským dětem zajistit urgentní péči, kterou teď potřebují především. Skokový vstup vysokého počtu nových pacientů do systému dlouhodobé péče bude ale z důvodu současných kapacit problém.

„Při sto tisících dětí a zhruba dvou tisících ambulancí, které tady jsou, by to bylo průměrně 50 nových dětí na ordinaci a to je někde opravdu těžce proveditelné. Takže v tuto chvíli opravdu nevím, jak to budeme řešit,“ potvrzuje předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková.

Ostatně nakonec i náměstek ministra zdravotnictví Dvořáček připouští, že určité omezení dostupnosti zdravotní péče je nevyhnutelné: „To je prostě fakt. V této zemi se stane méně dostupné všechno. Zdroje jsou omezené, všichni víme, že existují nějaké rozpočty, a jestliže tady bude o půl milionu lidí víc, tak si prostě budeme muset všichni do všeho sáhnout.“

Alespoň předseda České gynekologicko-porodnické společnosti Vladimír Dvořák tvrdí, že gynekologické ambulance i sto tisíc nových pacientek zvládnou.