Rakušan o přijímání běženců z Ukrajiny: Musíme otevřít otázku, kde je strop. Současná vlna je nevídaná

Migrační vlna z Ukrajiny má podle ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN nevídaný rozsah. Řekl to po jednání Ústředního krizového štábu. Do Česka už před válkou uteklo přes 100 tisíc uprchlíků. Víc než polovina z toho jsou podle Rakušana děti, z dospělé populace tvoří 80 procent příchozích ženy. Čtvrtina všech míří do Prahy. Tamní asistenční centrum je ale zahlcené a do úterního poledne přerušilo provoz, aby stihlo odbavit všechny čekající.

