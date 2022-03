Školy řeší, co s dětmi ukrajinských uprchlíků. Podle ministertsva školství je mohou zapojit do výuky

Na české mateřské a základní školy se začínají obracet rodiče, kteří se svými dětmi utekli před válkou na Ukrajině. Jenže školy tápou, jestli a za jakých podmínek mohou nově příchozí děti přijímat. Ministerstvo školství ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem, obcemi a kraji vypracovalo informační materiál, který má školám, ale i rodičům pomoci se v situaci zorientovat. Praha 13:43 3. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na české mateřské a základní školy se začínají obracet rodiče, kteří se svými dětmi utekli před válkou na Ukrajině (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na ministerstvu školství drnčí v těchto dnech telefon od rána do večera. Volají ředitelé škol. Chtějí vědět, jestli vůbec mohou přijmout ukrajinské děti, které nemají potřebné doklady. Nebo vyřešenou formu pobytu.

Odpověď je „ano, mají“ – alespoň podle pražského radního pro školství Víta Šimrala z Pirátů, který se jednání účastnil. Děti ve školním věku totiž mají na vzdělávání právo a je povinností škol jim to umožnit.

„Mohou nastoupit bez jakékoliv dokumentace do jakékoliv školy v Praze. Týká se to žáků školou povinných a posledních ročníků předškoláků, tak jak je to u nás ze zákona. Na základě toho, že mají dopředu přiznaný uprchlický status, tak skutečně mohou nastoupit hned do školy,“ vysvětluje Šimral.

Povinné očkování

U veřejných školek je ale situace složitější. Děti v nich, s výjimkou předškolní třídy, musejí mít ukončené povinné očkování, například proti černému kašli nebo žloutence typu B. Ministerstvo zdravotnictví proto teď řeší, jaké typy vakcín se budou uznávat a jak se bude postupovat v případě, že třeba rodiče přijeli bez očkovacího průkazu.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice z Pirátů se to teď urgentně řeší nejen u dětí, ale i dospělých. „Ve spolupráci s praktickými, ale i dětskými lékaři, protože očkování se týká i dospělých, například na covid a další, se snažíme mít přes hygienické stanice jasno. I o tom, které vakcíny jsou kompatibilní s tím, co my požadujeme. Oni jsou třeba očkovaní něčím jiným, než my žádáme, tak co z toho a jakým způsobem můžeme použít.“

Adaptace ve školách

Další otázka, na kterou školy neznají odpověď, je, jestli děti-uprchlíci musejí začít plnit svoji školní povinnost hned. Připravovaný materiál ministerstva školství by měl podle informací Radiožurnálu doporučovat možnost tříměsíční adaptační doby. Během ní by se podle radního Šimrala ukrajinské děti scházely v menších skupinkách, kde by se učily česky a měly k dispozici i nějakou psychosociální podporu. Do běžné třídy by se nejspíš zařadily až od nového školního roku.

Podporu školám v této mimořádné situaci zajišťuje Národní pedagogický institut. Může jim zajistit tlumočení a překlady zdarma nebo poskytnout peníze na takzvaného adaptačního koordinátora.

„Adaptační koordinátor by měl ve škole zajistit, aby dítě v klidu a v pohodě individuálně seznámil se školou - kde je školní jídelna, kde si bere přezůvky, kde jsou záchody a tak dále. Ukáže jim, jak ta škola funguje a zároveň s ním probere základy češtiny,“ říká Halka Smolová Závorová z institutu.

Informační materiál pro školy a rodiče by mělo ministerstvo dokončuje, aby ho mohlo rozeslat co nejdříve.