Vláda reaguje na válečný konflikt na východě. ‚Lex Ukrajina‘ by měl pomoci uprchlíkům v Česku

Vláda Petra Fialy (ODS) reaguje na aktuální vývoj situace spojený s válkou na Ukrajině. Během středečního jednání schválila část návrhů v rámci takzvaného „lex Ukrajina", který upravuje pravidla zaměstnávání uprchlíků, zdravotního pojištění, financování péče o děti v dětských skupinách, využívání sociálních služeb i víza, humanitární dávku či podporu na ubytování. Návrhy by mohla sněmovna projednat zrychleně v legislativní nouzi v pátek. Přehledně Praha 21:28 9. března 2022

Daňové úlevy

Z daní bude zřejmě možné odečíst dary poskytnuté přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území Česka tvoří 90 procent zdanitelných příjmů.

Další novinkou v novele je možnost odečíst z daní také bezúplatná plnění poskytnutá letos za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.

Nyní je ze zákona možné si z daní odečíst jen finanční dary českým pořadatelům sbírek na veřejně prospěšné účely.

Humanitární dávky

Uprchlíci z Ukrajiny by mohli dostávat humanitární dávku 5000 korun na pokrytí potřeb. Domácnosti, které běžence ubytovaly, by mohly získat od státu příspěvek na náklady. Na ubytovanou osobu by měsíčně mohl činit 1000 korun, nejvýš ale 5000 korun.

Podle návrhu zákona by humanitární dávka 5000 korun byla pro všechny, kteří se do Česka dostali po 24. únoru po začátku ruské invaze. Uprchlíci bez majetku a peněz by mohli podporu získat opakovaně. Pobírat by ji mohli pak ještě až další tři měsíce. Museli by o ni požádat krajské úřady práce.

Marian Jurečka

@MJureka ❗🇺🇦 Humanitární dávka



Pomoc ve výši 5 000 korun všem uprchlíkům z Ukrajiny.



Dávka je určena pro lidi, kteří u nás hledají útočiště před válkou a má jim pomoci s úhradou základních životních potřeb. Musíme alespoň v prvních měsících pomoci těm, kdo to nyní potřebují nejvíc. 25 541

Humanitární dávky by se měly podle navrhovaného zákona vyplácet za období do konce května, poté by už lidé mohli mít přístup k běžným dávkám v hmotné nouzi. Dobu vyplácení i částku by vláda mohla případně podle vývoje situace upravit.

Stát rovněž podpoří kraje příspěvkem na Ukrajince ubytované v hotelech nebo penzionech. Za dospělého to bude 180 korun denně, za dítě do deseti let 90 korun.

Zrušení biosložky

V reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině vláda rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) po jednání vlády uvedl, že opatření jsou trvalá.

Petr Fiala

@P_Fiala Za prvé jsme se rozhodli zrušit povinné přimíchávání biopaliv do nafty, jehož ekologický dopad je sporný, a zároveň to umožní našim zemědělcům, aby místo paliva pěstovali na našich polích více obilí, což vzhledem k situaci na Ukrajině bude v dalších letech třeba. 24 854

Ministerstvo průmyslu a obchodu také zadalo příslušným orgánům systém kontrol distributorů pohonných hmot, aby měl stát přehled o případném umělém zvyšování marží u benzinu a nafty. Vláda oznámila, že je připravená zasáhnout, pokud marže obchodníků porostou a budou uměle zvyšovat ceny.

Petr Fiala

@P_Fiala Za druhé rušíme silniční daň pro osobní auta a dodávky do 12 tun jako podporu pro malé a střední firmy.



Za třetí @Ministerstvo financí ČR zadalo příslušným orgánům systém kontrol marží u distributorů a prodejců pohonných hmot, abychom dokázali odhalit případnou snahu o umělé zvyšování cen. 11 378

Registrace uprchlíků

Lhůta pro registraci uprchlíků z Ukrajiny na cizinecké policii se nově prodlužuje ze tří na 30 dnů. Hasiči a policisté budou zároveň moci v případě přeplněnosti některého centra určit místo, na kterém budou uprchlíci z Ukrajiny registrováni.

Česká republika zatím udělila víc než 90 000 speciálních víz Ukrajincům prchajícím před válkou. Reálný počet uprchlíků, kteří nyní v zemi jsou, je podle odhadů okolo 150 000.

Ministerstvo vnitra

@vnitro 🆕️ 30 dnů na registraci místo tří i možnost státních orgánů určit, kde se mají lidé prchající před válkou registrovat či žádat o speciální vízum.



Od zítřka platí nová opatření @Ministerstvo vnitra, která pomohou přeplněným KACPU. Více zde ➡️ mvcr.cz/docDetail.aspx… 7 16

Mimořádná ochrana uprchlíků

Patrně se zjednoduší i cesta k získání pobytového oprávnění pro lidi utíkající z Ukrajiny před válkou. Vláda tak reaguje na dohodu ministrů vnitra států Evropské unie z minulého týdne o dočasném zavedení mimořádné ochrany pro uprchlíky. Ukrajincům utíkajícím před ruskou invazí zajistí krok prakticky okamžitý přístup k práci, vzdělání či sociální podpoře.

„Je navrhováno především zjednodušit mechanismy vedoucí k zisku pobytového oprávnění na území ČR. Navržená opatření mají v praxi vést k tomu, že dotčené osoby de facto obratem po podání žádosti získají příslušný pobytový titul. Na jeho získání je následně navázáno další opatření, a to poskytování zdravotních služeb," uvedlo ministerstvo vnitra.

Pracovní povolení

Uprchlíci budou moci v Česku také nejspíš už brzy pracovat bez pracovního povolení. Zaměstnání budou moci získat volně bez překážek. Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii v Česku většinou potřebují zaměstnanecké a modré karty či povolení k zaměstnání. Nemusí je mít migranti, kteří smějí v Česku trvale žít.

Podle návrhu zákona by uprchlíci z Ukrajiny s vízem ke strpění měli mít stejné postavení jako přistěhovalci s povolením k trvalému pobytu. O povolení by žádat nemuseli. Práci by si mohli najít přímo, zaměstnavatelé by je bez překážek mohli přijmout.

Marian Jurečka

@MJureka ❗🇺🇦 Volný vstup na trh práce



Kdo získal speciální vízum za účelem strpění, bude mít stejná práva jako cizinci s trvalým pobytem v ČR. Vstup na trh práce tak bude uprchlíkům z Ukrajiny umožněn okamžitě, nebude nutné povolení k zaměstnání. Schválili jsme to na vládě 14 223

Dětské skupiny

Děti ukrajinských uprchlíků by mohly brzy začít chodit i do dětských skupin, kterým by na místa přispíval stát. Běženci s postižením či ve vyšším věku by pak mohli využívat sociální služby, měli by je zdarma. Úhradu by zajistil rozpočet. Pravidla by měla platit dočasně, a to do konce března příštího roku.

Příchozí z Ukrajiny by mohli v dětských skupinách a sociálních službách podle návrhu zákona také pracovat. Potřebné vzdělání či praxi by doložili čestným prohlášením.

Přihlášky na střední školy

Uprchlíci z Ukrajiny budou moct v České republice zřejmě podat přihlášku na maturitní obory středních škol do 5. dubna. Prodloužil by se tak termín, který skončil 1. března. Do nematuritních oborů by se uprchlíci mohli hlásit do 8. dubna.

U přijímacích zkoušek na střední a vyšší odborné školy by uprchlíci místo dokladů ze svých předchozích škol mohli předložit čestné prohlášení.

Petr Gazdík

@petrgazdik Vláda schválila speciální zákon, který umožní přístup ke vzdělávání žákům a studentům z válkou zasažené Ukrajiny. Zákon nyní poputuje kolegům do Parlamentu. Věřím, že projde v co nejkratším termínu tak, aby nedošlo ke zbytečným průtahům. 23 180

Čas na vypracování písemného testu jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky by se jim navýšil o 25 procent. Platit by stejně jako nyní mělo to, že po vzdělávání v zahraničí se u přijímacích zkoušek do maturitních oborů promíjí jednotný test z češtiny a nahrazuje se pohovorem. Ostatní části zkoušky, jako je jednotný test z matematiky, zůstávají i pro cizince povinné. Test z matematiky obsahuje kromě početních příkladů i slovní úlohy.

Vyslání vojáků na Slovensko

Vláda rovněž schválila vyslání až 650 vojáků na Slovensko. V zemi bude většina z nich působit v mnohonárodní jednotce NATO, česká armáda jí bude velet. Menší část bude Slovensku pomáhat se zvládáním migrace z Ukrajiny napadené Ruskem.

Návrh vládě předložila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Již dříve uvedla, že do alianční jednotky odjede asi 400 vojáků, s migrací bude pomáhat další dvacítka. Zbytek mandátu je určen jako rezerva například pro střídání vojáků.

Vytvoření bojového uskupení na Slovensku je součástí snahy Severoatlantické aliance posílit své východní křídlo po útoku Ruska na Ukrajinu. Zapojit by se do něj mělo také Polsko, Slovinsko a USA, Německo s Nizozemskem slíbily zajištění protivzdušné obrany včetně vyslání systému Patriot. Podobné jednotky by měly vzniknout i v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Darování vojenského materiálu

Česká republika by měla na Ukrajinu poslat další dar nespecifikovaného vojenského materiálu za 24 milionů korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Podrobnosti k daru nesdělila. Dosud Česko darovalo vojenský materiál za více než 650 milionů.