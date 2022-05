Zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta: Česko dodá Ukrajině další těžké zbraně

Ukrajina v nejbližší době obdrží další dodávku těžkých zbraní z České republiky. Radiožurnálu to řekl zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Ihor Žovkva. V dubnu převzala Ukrajina zásilku českých tanků a obrněných vozidel. Podle Žovkvy dodá česká strana opět tanky a obrněné vozidla doplněná o další zbraně podle ukrajinských potřeb. Praha 19:00 17. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ihor Žovkva | Foto: Kancelář prezidenta Ukrajiny

„Znovu to samé, to určitě, plus další vybavení, o němž jsme jednali s vaší vládou, konkrétně s ministerstvem obrany. Bohužel nelze zveřejnit přesné údaje, ale věřte mi, Ukrajině to bude velice užitečné,“ řekl Ihor Žovkva.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu koncem letošního února poskytlo Česko podle údajů mluvčí ministerstva obrany z konce dubna vojenskou pomoc za téměř tři miliardy korun. Podrobnosti o dodávkách ministerstvo z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje.

Podle médií Česko na Ukrajinu poslalo i těžkou techniku včetně samohybných houfnic Dana, salvových raketometů RM-70 Grad, tanků sovětské výroby T-72 nebo bojových vozidel pěchoty.

Rozhovor s Ihorem Žovkvou uslyšíte v pořadu 20 minut Radiožurnálu tento čtvrtek.