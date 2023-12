Historik Vlček obdrží ocenění za humanitární pomoc. Na faře pravidelně obstarává jídlo stovkám uprchlíků

Každý měsíc řídí Vojtěch Vlček v budově fary rozdělování pomoci ukrajinským uprchlíkům. Naposledy dobrovolníci, které Vlček koordinuje, rozdali pomoc pro více než 1100 lidí. Ti jsou za tuto pomoc velmi rádi, protože potraviny potřebují.

„Tohle dělám opravdu skoro každý den. Ta činnost je takové druhé povolání. Často je to docela beznadějné. Není to tak, že by se na nás valily stovky firem, stále by nám nabízely peníze, my nevěděli co s nimi a házeli je oknem. Často je to v docela vyhrocené situaci, že pár dní předtím ještě ty peníze nemáme. Mnohdy na konci ten tah najednou přijde. Někdy je to ale za minutu dvanáct. Pozvou se ti dobří lidé a podaří se to nějak dotáhnout,“ vysvětluje Vlček.

Ve vydávaných boxech potravin je třeba mléko, jogurt, těstoviny nebo konzervy. Ty jsou prý obzvláště potřeba.

„Je to vlastně celé takové skladiště. Nejdříve to dělal ze své garáže, domácí schraňoval potraviny, a dokonce jim to i rozvážel. Do ukrajinské pomoci se dal opravdu tělem i duší. To není ani možné každý měsíc sehnat přes dvě tuny potravin. Vlastně je to z celé ostravsko-opavské diecéze. Ještě přijíždí velké auto od jedné doktorky z Brna. Prostě to ale funguje. A co je krásné, má podporu své rodiny - jeho dcery i manželka tady také hodně chodí a pomáhají tak s pomoci,“ popisuje farář Bohuslav Novák, který na ocenění za dobrovolnickou činnost navrhl právě historika Vojtěcha Vlčka, který tam vše řídí.

„Je pravda, že ani pan Vlček není ušetřen různých útoků na svou osobu, na to, co dělá, ač to přichází e-mailem nebo skrze nějaké internetové stránky. Určitě i osobně se s tím setkává, a přesto je pořád otevřený k pomoci. Pořád si uvědomuje, aspoň já si to tak myslím, že si to uvědomuje, že tam je válka,“ doplnil Novák. Další pomoc ukrajinským uprchlíkům bude v neděli sedmnáctého.