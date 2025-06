Válková: Decroix není nestranná volba. Její jmenování v bitcoinové kauze nevzbuzuje důvěru

Novou ministryní spravedlnosti se má stát poslankyně a místopředsedkyně ODS Eva Decroix. „Je jistě pracovitá a aktivní, na řadu právních problémů jsme ale měli odlišné názory,“ říká v Interview Plus poslankyně ANO Helena Válková. „Její jmenování ve mně nevzbuzuje důvěru. Při objasňování souvislostí může jednat pasivně, což ostatně i naznačila,“ doplňuje Válková s tím, že by se postu podle ní měl raději ujmout nestranník. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 8:20 4. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve svolání bezpečnostní rady státu je přiznání, že opravdu nejde o legraci, říká Helena Válková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Petra Fiala z ODS oznámil, že novou ministryní spravedlnosti se přesně za týden stane poslankyně z ústavně právního výboru sněmovny, místopředsedkyně ODS Eva Decroix. Je to z vašeho pohledu dobrá volba?

Podle mého názoru, byť jde o právničku a místopředsedkyni ODS, o moc logickou volbu nejde. Logické by naopak bylo, kdyby se postu ujal nestraník, někdo, kdo nereprezentuje stranu, o které se nyní tolik hovoří v souvislosti s bitcoinovou aférou.

Včele justice má stát nestraník. S Decroix hrozí průtahy. Kauza má přitom mezinárodní rozměr, říká k volbě nové ministryně spravedlnosti poslankyně hnutí ANO Helena Válková

Vzbuzuje to ve mně pochybnosti, zda věc bude řešena bez průtahu, jestli tam bude efektivní a vstřícná spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, protože ať chce, či nechce, paní Decroix byla jednou z nejužších kolegyň odstupujícího pana ministra Blažka.

Naznačujete, že ministr spravedlnosti může blokovat nebo ovlivňovat vyšetřování?

Obávám se průtahů. Když se vyšetřuje něco takového, měla by strana v rámci své očisty, obzvláště teda před volbami, vyhledávat všechno, co pomůže objasnění kauzy. Jako bývalá ministryně spravedlnosti vím, že se dostanete ke všem spisům, ke kterým chcete.

Na některých spisech jsou poznámky, které můžete nebo nemusíte někomu dál postoupit. Některé procedury, které probíhají na ministerstvu spravedlnosti, nemají vždycky super oficiální podobu. Jsou tam pracovní podklady, které slouží k vypracovávání stanovisek a přijímání rozhodnutí. Proto bych tam raději viděla někoho, kdo není spojen s politickou stranou, která figuruje jako hlavní aktér v bitcoinové kauze.

Nedovedu si představit, že by ministr spravedlnosti ovlivňoval vyšetřování. Stejně tak jsem si ale nedovedla představit, že by pan ministr Blažek mohl přijmout miliardový dar, aniž by to předtím nenahlásil. Původně jsem si myslela, že je to celé nesmysl.

Nechci podezřívat Evu Decroix, že by měla plán, jak zahladit stopy. Rozhodně ale její jmenování ve mně nevzbuzuje důvěru. Při objasňování souvislostí může jednat pasivně, což ostatně i naznačila, když řekla, že musíme počkat.

Od toho už je ale jen kousíček k zametání stop v tom smyslu, že nejsem tak aktivní, jak bych mohla být. Nevěřím, že bude tak aktivní, jak by mohl být někdo jiný, kdo není spjat s ODS.

Bez legrace

A váš odborný pohled?

Odborně, jak jsem ji poznala v ústavně právním výboru, je jistě pracovitá a aktivní, na řadu právních problémů jsme ale měli odlišné názory. Často nás překvapovala řadou svých pozměňovacích návrhů, které si předjednala tak trochu za našimi zády a pak nás s tím konfrontovala. Jeden příklad za všechny je zrušení odůvodnění dovolání, což by se dotklo řady občanů této země, protože by dostávali zamítnuté dovolání bez odůvodnění.

Ke cti jí budiž řečeno, že když zjistila, že je tam odpor, a že to navíc bereme jako přílepek, ve třetím čtení se k tomu již nepřihlásila. Kvituji, že dohodu dodržela. Právnické vzdělání získala ve Francii, v Čechách absolvovala doktorské studium na Univerzitě Karlově. Po formální stránce je všechno v pořádku. Ne vždy ale hraje hru, že všichni ví, o čem to je, takže si na ni člověk musí dávat pozor.

Premiér Petr Fiala řekl, že rozumí obavám veřejnosti, že stát mohl být prostřednictvím ministerstva spravedlnosti v bitcoinové kauze zneužit. Dodal, že kvůli kauze svolá Bezpečnostní radu státu. Je to dostatečná reakce?

Myslím si, že je v tom přiznání, že opravdu nejde o legraci. Když se svolává taková rada, jde vždycky o závažný problém. Bitcoinová kauza tím dostává úplně jinou charakteristiku a potvrzuje se to, co už jsem říkala jinde, že toto bude mít ještě jiný rozměr. Obávám se, že tam budou i trestněprávní konotace.

To, že se svolává Bezpečnostní rada státu, berete jako potvrzení, že tam budou trestněprávní souvislosti?

Tím, že do toho vstoupilo FBI, dostává celá kauza mezinárodní rozměr. Nejnebezpečnější podle mě ale je, že to dotyční museli vědět, i když tvrdili, že měli informace jenom v obecné rovině.

Děkuji panu premiérovi a panu ministrovi, že teď konečně víme, že o tom, že se tento obchod uskutečňuje, věděli a že vědí o povinnosti zjistit si, jestli peníze, které chtějí přijmout, čili nejenom ministr spravedlnosti, jsou z tzv. čistého zdroje, nebo zda jde o plody otráveného ovoce. V každém případě to zavání přinejmenším nedovoleným obchodem a teď se zjistilo, že je to vlastně organizovaný zločin...

Jak rozumět slovům premiéra, že stát nakonec získá více než jednu miliardu? A měla by odstoupit celá vláda? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu výše.