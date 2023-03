ŽIVĚ: Poslanci po přestávce jednají o důchodech. Opozice dál kritizuje stav legislativní nouze

Poslanci jednají od úterních deseti hodin dopoledne. A chůze bude velmi dlouhá. Vláda totiž podle očekávání narazila na obstrukce opozice.

Úterní jednání řečnicky ovládla SPD. Jen její šéf Tomio Okamura mluvil bez přestávky více než sedm hodin. Sáhl přitom i k odborné literatuře, ze které citoval:

V rozpočtu je na valorizaci důchodů peněz dost, i když neuspějeme s návrhem na její snížení, říká Stanjura Číst článek

„Koncem 19. století se od soukromého pojištění oddělilo sociální pojištění, které nabylo v průběhu 20. století ve vyspělých zemích takového významu, že tvoří třetinu veřejných financí. Jenom abych nezapomněl na zdroj. Je to kniha Důchodová reforma, autor je Marek Loužek, vydavatelství Karolinum. Takže já z toho prostě odcituji nějaké pasáže.“

Šéf opozičního hnutí trval na tom, že vystupoval k tomu, o čem se mělo jednat. Tedy ke stavu legislativní nouze, ve kterém chce vláda změnu prosadit. Právě tento zkrácený režim, kdy se dá předloha schválit za jediný den, čelil prozatím největší kritice opozice.

Jak členové ANO, tak SPD namítali, že pro legislativní nouzi podle nich nejsou naplněny podmínky. Tedy že nejsou ohrožena základní práva a svobody, bezpečnost státu ani podle nich nehrozí značné hospodářské škody.

Nelákejme voliče na štědrost, na niž nemáme, míní ekonom. ‚Bere se důchodcům,‘ tvrdí odborář Číst článek

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS naopak způsob hájil: „Pan vicepremiér oslovil 10. února opozici s prosbou, zda by nešlo tento zákon projednávat ve zkrácených lhůtách. Opozice řekla, že ne. Ale protože hrozí značné hospodářské škody, tak jsme k tomuto způsobu museli přistoupit.“

Ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL zase zdůrazňoval, že penze porostou v červnu i tak. Koalice chce jen zpomalit tempo navýšení. Šetřit chce kabinet hlavně na seniorech, kteří mají vyšší důchod - třeba senioři s penzí 30 tisíc korun mají dostat přidáno zhruba tisícovku, tedy o téměř dva tisíce méně než podle stávajícího vzorce.

Naopak těm s nejnižšími příjmy - tedy do osmi tisíc korun - vláda přidá o něco málo víc, než podle stávajícího schématu.

Spacák s sebou

Řada poslanců se na očekávané dlouhé jednání dopředu připravila. „Bylo to trochu jak balení na skautskou výpravu. Mám v kanceláři rozloženou karimatku, mám tam spacák, polštářek,“ popisuje poslankyně KDU-ČSL Marie Jílková. „Jedeme v režimu služeb, kdy se s poslanci střídáme, abychom to zvládli, protože se to nedá jet v tahu, bez spánku. Takže počítáme s kratšími časovými úseky, kdy se budeme střídat v sále.“

Právě tato poslankyně iniciovala před několika týdny výzvu za přívětivější podmínky sněmovního jednání. Požadují třeba předvídatelné termíny nebo povinné noční pauzy při podobných sněmovních maratonech.

Antoš vs. Kysela. Bylo by rychlé protlačení seškrtaných valorizací důchodů protiústavní? Číst článek

Někteří její kolegové se ale bez speciálního vybavení obejdou. Třeba ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS: „Spacák jsem si nevzal, očekávám dlouhou debatu, asi budou rozdělené denní a noční služby tak, aby nás bylo dostatek na jakákoli případná hlasování. Když na mě vyjde služba, tak ji odsloužím.“

A ten zmiňovaný spacák už se stal i jakýmsi symbolem. Třeba pro předsedkyni klubu ANO Alenu Schillerovou: „Zvolila jsem to jako symbol toho, že si půjdu třeba na hodinku zdřímnout, pokud to dovolí podmínky ve sněmovně. Připadá mi to přirozené. A důvod proč to děláme, je, že se nám nelíbí, jakým způsobem pětikoalice přistoupila ke snížení valorizace důchodcům tam, kde už vznikl nárok, kdy už na ně čekají.“

Poslanci napříč stranami se shodují, že nejhůř tyto sněmovní maratony odnesou zaměstnanci sněmovny - zapisovatelky, legislativci nebo ostraha. Kompromisní řešení, kdy by si koalice s opozicí vyšly vstříc, ale najít nedokázaly.