Valorizace důchodů by dál měly zohledňovat inflaci, řekl Jurečka. Novelu penzí předloží do dvou týdnů

Pravidelné valorizace důchodů by dál měly plně zohledňovat inflaci. Novinářům to v pátek po jednání s odboráři o změnách penzijního systému řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Návrh novely s úpravou růstu penzí předloží do dvou týdnů. Pozmění se tak hlavně mimořádné přidávání kvůli inflaci. Praha 16:26 31. 3. 2023 (Aktualizováno: 17:02 31. 3. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marián Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr také řekl, že v zákoně nepočítá se zvyšováním důchodového věku. Hranice by měla zůstat na 65 letech. Roli pro nástup do penze by ale měla hrát délka života a doba práce a placení odvodů.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy v lednu, a to o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Mimořádně rostou, když přírůstek cen od posledního přidání překročí pět procent.

Úprava obstrukcí či interpelací. Koalice chce změnit jednací řád, podle ANO je to přípustné až po volbách Číst článek

„Padlo důležité ujištění, že u úpravy valorizačního mechanismu v budoucnu nemáme jako vládní koalice ambici, aby se tato valorizace nastavila pod inflací. Počítáme u růstu s tím, že valorizace budou plně odrážet inflaci,“ řekl Jurečka.

Návrh s úpravou valorizace a podmínek předčasných důchodů by chtěl předložit v příštích 14 dnech.

Růst cen zohledňují valorizace už nyní. Pokud je podle nynějšího zákona navýšení cen výraznější pro domácnosti důchodců, započítá se. Když je prudší zdražování u všech domácností, tak se bere v potaz tento ukazatel. Zda by pro výpočet nemohly brát cenové přírůstky jen u určitých položek, není zatím jasné.

K mimořádné valorizaci ministr už dřív řekl, že by se při ní neměly rozevírat nůžky mezi bohatšími a chudšími důchodci. Růst vyšších penzí by tak měl být při vysoké inflaci pomalejší než nyní a nižších důchodů naopak vyšší.

Jurečka také řekl, že nepočítá se zvyšováním důchodového věku v zákoně. Zůstat má na 65 letech. „Pracujeme s parametry, které by měly objektivně reagovat na dobu dožití nebo na dobu, kdy lidé byli aktivní na pracovním trhu a odváděli sociální pojištění,“ uvedl ministr. Roli bude hrát délka života a doba práce a placení odvodů.

Proč se pomoc zpozdila? ,Stát pochybil,‘ přiznává ministr Jurečka ohledně sociálních dávek Číst článek

Penzi od České správy sociálního zabezpečení pobíralo na konci minulého roku přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Průměrná starobní penze v lednu činila podle ministerstva 19 438 korun. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.

Odboráři si opakovaně stěžovali na to, že s nimi šéf resortu práce o reformě penzí nejedná a k přípravě je nepřizval. Českomoravská konfederace odborových svazů chtěla mít svého zástupce v Jurečkově poradním důchodovém týmu, v němž jsou vedle zástupců stran, ministerstev práce a financí nově i zástupkyně opozičních hnutí ANO a SPD.

Jurečka odborářům účast v pátek nabídl. V důchodové komisi by měl být místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek.