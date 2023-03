Zkrácení řečnické doby byl nejostřejší zásah od začátku volebního období, míní zpravodaj Tomášek

Koalice na mimořádné schůzi k valorizaci penzí zkrátila v pátek řečnickou dobu na dvakrát pět minut pro mluvčí s přednostním právem a faktické poznámky. Podle opozice je to ohýbání jednacího řádu. Podle koalice nutný krok. Na místě byl zpravodaj Českého rozhlasu Vojtěch Tomášek. „Je to jeden z nejostřejších zásahů proti obstrukcím od začátku volebního období a možná i za poslední roky,“ zhodnotil situaci pro Radiožurnál. Praha 2:00 4. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš (ANO) odmítl respektovat omezení řečnické doby a opustit řečniště, kolem kterého se shromáždili poslanci opozice | Foto: Vojtěch Tomášek | Zdroj: Český rozhlas

Co přesně se ve Sněmovně stalo v pátek před desátou hodinou večerní?

Já začnu tím, proč se k tomuto kroku koalice uchýlila. Večer už se zdálo, že se schyluje ke konci podrobné rozpravy. Pak ale vystoupil Andrej Babiš (za ANO) a začal s dalším velmi dlouhým proslovem, který trval desítky minut. Koalice si po jeho proslovu proto brala několik přestávek a už předtím, než předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný oznámil záměr koalice, bylo před sálem cítit napětí a reakce opozice byla velmi nesouhlasná. A to včetně bouchání do lavic. Marek Výborný pak vysvětlil konání koalice mimo jiné takto:

Já myslím, že jsme v situaci, kdy tady čtyři dny a pokud dobře počítám 84 hodin, projednáváme jeden jediný bod. A to novelu zákona o důchodovém pojištění. (Marek Výborný, KDU-ČSL)

Koalice následně argumentovala tím, že opozice nemůže dlouhodobě bránit vůli sněmovní většiny. Poslanci už měli podle koalice dostatečný prostor, aby svoje pozměňovací návrhy obhájili a koalice se musí přiblížit hlasování. Každý řečník tedy mohl mluvit dvakrát pět minut, týkalo se to i přednostních práv a faktických poznámek. To je skutečně poměrně ostrý krok. Opozice už tento týden několikrát argumentovala tím, že koalice zasahuje v rozporu s jednacím řádem do jednání. Bývalý předseda sněmovny a poslanec hnutí ANO Radek Vondráček v pátek večeř řekl, že krok koalice považuje za hrubé ohýbání jednacího řádu:

Paragraf 67 je poměrně jednoduše formulovaný. Kdykoliv o to požádá předseda vlády, člen vlády, předseda strany nebo předseda klubu, tak dostane přednostní parvo. A co vy teď uděláte? Já tomu pořád nerozumím, co s tím uděláte. Vy ho vypnete a pak ho odsud odvedete? (Radek Vondráček za ANO)

Předsedající schůze následně skutečně mikrofon Andreje Babiše (za ANO) po uplynutí dvakrát pěti minut vypnul. Podle opozice bude mít krok dohru u Ústavního soudu.

Jaké kroky měla následně k dispozici opozice?

Bylo náročné odhadovat co se bude dít. Opozice se opět shromáždila u pultíku. Očekávala od koalice, že se jednací doba zkrátí, že poslanci přednesou své pozměňovací návrhy. A že by se v průběhu noci mohli dostat poslanci k hlasování.

Sněmovna po třech hodinách zrušila své rozhodnutí omezit dobu pro řečníky s přednostním právem vystoupit. Rozhodla o tom v sobotu po půlnoci po protestech opozice proti původnímu rozhodnutí. Opoziční poslanci se poté vzdali části úprav ke sporné vládní novele o nižším červnovém růstu penzí a jednání bylo zhruba ve čtvrt na jednu až do ranního hlasování přerušena.

Přerušeno. Poslanci se k valorizaci penzí vrátí v 8 hodin ráno, už by měli po pěti dnech začít hlasovat o samotném zákonu - taková je složitě dosažená dohoda z grémia. Sněmovna nakonec zrušila omezení pro přednostní práva, poslanci se pak začali odhlašovat. @Radiozurnal1 pic.twitter.com/6bIq8lfUEQ — Vojtěch Tomášek (@vojtech_tomasek) March 3, 2023