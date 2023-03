ŽIVĚ: Poslanci už čtvrtý den řeší, o kolik vzrostou důchody. Opozice přes noc načítala desítky návrhů

Sněmovna otevřela čtvrtý den jednání o valorizaci důchodů. Opoziční poslanci ANO a SPD trávili noc tím, že ke sporné novele načítali desítky opozičních pozměňovacích návrhů. Tím se schůze protahuje.

Koalice také zhatila další pokus o odročení projednávání. Šéf sněmovního ústavně právního výboru Radek Vondráček z ANO chtěl debatu přerušit do doby, než předlohu projedná jím vedený výbor.

A takřka tři hodiny mluvil předseda ANO Andrej Babiš, který četl projevy svých stranických kolegů.

Sněmovna projednává spornou penzijní novelu zkráceně, ve stavu legislativní nouze. A poslanci se také rozhodli přeskočit obecnou rozpravu. Video Praha 7:22 3. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Sněmovní debatu dál provázejí rozsáhlé obstrukce opozice, která se snažení přijetí zákona zabránit. Schůze Sněmovny k vládní důchodové novele začala v úterý v 10.00. A od té doby se s kratšími nebo delšími přestávkami stále jedná.

Část noci na pátek vyplnil téměř tříhodinovým projevem Andrej Babiš. Ten díky přednostnímu právu předčítal projevy pěti poslanců ANO, které nemohli sami přečíst kvůli zrušení obecné rozpravy k novele. Projevy pak prokládal svými komentáři namířenými proti vládní koalici.

Fiala: Snažili jsme se o dohodu, abychom návrh neprojednávali v legislativní nouzi. Opozice řekla ‚ne‘ Číst článek

„Musíme ho ukecat,“ zopakoval Babiš záměr ANO obrátit se na nastupujícího prezidenta Petra Pavla, aby spornou důchodovou novelu nepodepisoval v případě, že ji koalice prosadí v obou parlamentních komorách. Pavel slíbil své záměry s novelou sdělit v pátek 10. března, pokud bude schválena.

Podle Babiše by stačilo, aby prezident rozhodnutí o novele oddálil na dobu po 22. březnu, do kdy vláda potřebuje snížení prosadit.

Ani Babiš, stejně jako Vondráček, pak neuspěl s návrhem na odročení. Předseda ANO žádal přerušit projednávání do 21. března. Poslanec SPD Jiří Kobza navrhoval to samé, ale do 20. března.

Volnější hlasování, kratší projevy. Jednací řád si zaslouží změnu, reaguje na obstrukce komentátor Číst článek

Opozičním hnutí ANO a SPD zůstala celkem šestice řečníků, kteří mohou vystoupit s přednostním právem. Vedle Babiše jde lídra SPD Tomia Okamuru, o místopředsedy Sněmovny za ANO Karla Havlíčka a Kláru Dostálovou a o šéfy klubů Alenu Schillerovou a Radima Fialu.

Pokud by postupovali ve čtení poslaneckých projevů stejně jako Babiš, tento způsob zdržování chodu Sněmovny by mohl trvat ještě dlouho. Do běžné debaty se původně hlásilo sedm desítek poslanců.

S pozměňovacími návrhy se hlásily desítky poslanců. Opozice slíbila, že jich má připravených stovky.