Havlíček k ústavní stížnosti: Je dobře, že jsme problém nastínili. Vláda měla jednat s předstihem

Zkrácená valorizace důchodů u Ústavního soudu obstála. Postupovali poslanci hnutí ANO správně, když se na Ústavní soud obrátili? Co jim na postupu vlády v této věci vadilo především? „Vláda má samozřejmě právo změnit valorizaci důchodů a snížit důchody. My jsme ale tvrdili, že to nemá dělat na poslední chvíli ve stavu legislativní nouze," řekl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu místopředseda Poslanecké sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:47 24. ledna 2024

Vám vadil jednak způsob projednání valorizací důchodů ve stavu legislativní nouze, jednak retroaktivita kroku. Ústavní soud stížnost zamítl. Vy jste naznačil, že i zamítnutí vaší stížnosti bude pro vás politickým ziskem. Jak jste to myslel? Předvídal jste, že neuspějete?

Hodnotil jsem to z toho úhlu pohledu, že je dobře, že jsme věc nasvítili, že jsme ukázali zcela zjevná pochybení vlády ve smyslu ekonomické kompetence, což konečně uznal i soud. Uznali to ale i aktéři typu ČNB a statistického úřadu, případně Národní rozpočtové rady, kteří byli k soudu pozváni. Zjednodušeně řečeno řekli, že se dalo předpokládat už na konci minulého roku, že inflace skutečně bude v takové výši, kdy se bude muset valorizovat, což se potvrdilo.

Vy říkáte, že to soud uznal. Z odůvodnění, které je velmi dlouhé, to ale nevyplývá. Nebo ano?

Ano. Soud řekl, že vláda jednala v souladu s právem. Na druhé straně jasně řekl i to, že to nebylo ekonomicky kompetentně dobré rozhodnutí. Zjednodušeně řečeno jasně řekl, že je možné vládě vytknout, že vláda mohla počítat pečlivěji s predikcemi, nicméně neporušila žádnou svou povinnost.

Jestliže ale všichni ekonomičtí experti od ČNB přes Národní rozpočtovou radu tvrdí, že inflace bude, a pan ministr financí si stojí za svým, že nebude, a nakonec se prokáže, že bude, z mého pohledu to ukazuje na zcela zjevnou ekonomickou nekompetenci. Já jsem toho názoru, jakkoli nezpochybňuji rozhodnutí soudu, že pan ministr financí věděl, jaká inflace bude, z jiných důvodů se ale rozhodl s tím nevyjít na konci roku. Jaké byly jeho důvody, by už byla politická spekulace.

V rozhovoru pro server Novinky.cz bývalý ústavní soudce Stanislav Balík upozornil, že Evropský soud pro lidská práva ve věci proti Srbsku vyslovil názor, že neexistuje nárok na stále stoupající důchod a že ve veřejném zájmu může být důchod i snížen. Pokud se tedy Ústavní soud bude držet judikatury Evropského soudu, těžko může s vaší stížností souhlasit. To jste nevěděli?

Stačí se podívat i na ostatní ústavní soudce. Pan Svatoň, pan Šámal a pan Fiala byli stejného názoru jako my. Když se podíváte na jejich disentní stanovisko, je to v podstatě velmi podobné tomu, co jsme říkali i my.

Mimo jiné pan soudce Svatoň jasně říká, že pro vývoj inflace měla vláda dostatek informací, a mohla její vysoký růst předvídat. Stejně tak je rovněž přesvědčen o tom, že došlo k retroaktivnímu zásahu a k porušení článku 11 Listiny základních práv a svobod. O to jsme se opírali a tito tři soudci nám dali za pravdu. Ale máte pravdu, dalších dvanáct dalo za pravdu vládě. To je realita.

Měli bychom vysvětlit argumenty vlády. Jednorázová valorizace o tisíc korun by podle ní základ důchodů zvedla skokově natolik, že při další už systémové valorizaci by nároky důchodového účtu postupně vzrostly tak, že by to průběžný systém nezvládl. To pro vás není dostatečný argument?

V tom případě měla vláda jednat s předstihem. O to tady šlo. Vláda má samozřejmě právo změnit valorizaci důchodů a snížit důchody. My jsme ale tvrdili, že to má dělat tak, že je to předvídatelné, že to nemá dělat na poslední chvíli ve stavu legislativní nouze, až po prezidentských volbách, ale že to věděla už od podzimu.

Kdyby to v té době anoncovala, byl by čas i na to, aby to prošlo řádným legislativním způsobem. Ona to neudělala a navzdory tomu, že pan ministr práce a sociálních věcí Jurečka ještě v lednu tvrdil před prezidentskými volbami, že se valorizace měnit nebude, tak po prezidentských volbách najednou udělali přesně pravý opak. Je takřka vyloučené, že by na konci ledna ještě někdo mohl mít pochybnosti o tom, že inflace bude nízká. Navíc, když to už na konci roku 2022 odhadovala ČNB, Národní rozpočtová rada a Český statistický úřad.

Pokud by se hnutí ANO vrátilo z opozice do vlády, jak byste valorizovali penze?

Teď je to na základě třetiny průměrné mzdy, systém musí projít celou revizí. Nechceme tedy teď ani nic slibovat, ani nikomu vyhrožovat. Nejsme v tuto chvíli u vlády a očekávám další kroky vlády. To znamená, pan ministr práce a sociálních věcí chtěl předložit důchodovou reformu. Zatím předložil spíše určitá parametrická opatření, určité změny, takže vyčkejme, s čím definitivně přijdou. Pak teprve budeme moct s kartami hrát.

Už v prosinci řekl ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil, že má dojem, že se opozice pohoršuje spíš naoko. Ve skutečnosti je vlastně ráda, že tuto, jak řekl, špinavou práci současná vláda odvede za ni. Co vy na to?

To je neuvěřitelná spekulace. Principiálně mi vadí to, že vláda v momentě, kdy se rozhodne šetřit, tak na prvním místě to činí u těch, kteří se velmi těžko mohou bránit. Uvědomme si, že se jedná o lidi, kteří jsou třeba odkázáni na pomoc jiných, lidi, kteří si už nemůžou najít žádnou práci, lidi, kteří měli nějaké svoje očekávání, kteří měli nějaký zákonný nárok.

Nenaléhali jsme, aby se přidávalo přes míru toho, co je stanoveno v zákoně. My jsme chtěli, aby byl dodržen zákon alespoň v roce 2023 a aby se všem měřilo stejně. Vezměte si, že třeba u církevních restitucí se udělala zjevně chyba před několika lety, když se tam zapomněla inflační doložka. Ročně to znamená o osm a půl miliardy korun navíc. A důchodcům se to na základě vysoké inflace snížilo. Zdá se vám to fér? Mně ne.

Máte tedy recept na to, jak rychle valorizovat důchody? Znamenalo by to zvýšení daní nebo pozdější odchody do důchodu? Znáte třetí cestu?

Když se vláda dostala do této situace a když inflace skutečně byla vysoká, byli jsme připraveni s vládou jednat, aby se udělala určitá změna, ale až od roku 2024, aby rok 2023 proběhl tak, jak proběhnout měl. Já jsem ale přesvědčen a nebojím se to říct, že vláda to udělala kvůli prezidentským volbám. Nechtěla to říci dopředu. Počkala si až na prezidentské volby a teprve poté s tímto přišla.

Dobře, ale já jsem se ptal na to, jaká je ta cesta?

My pochopitelně nemůžeme zpětně měnit to, co rozhodl dneska Ústavní soud. Valorizace je v tuto chvíli jasná. Čili budeme vycházet z toho, jaký je stav, rozhodně nebudeme důchodcům měnit za pochodu to, na co mají očekávaný nárok. Nezměníme jim zákon. To můžeme slíbit.

Považujete tedy za nutné zavést důchodovou reformu, nikoli parametrické změny, o kterých jste mluvil?

Karty v rukou má vláda. V momentě, kdy vláda ukáže pilíř číslo jedna, číslo dva a číslo tři, jsme připraveni s ní o tom diskutovat. Samozřejmě máme naši představu, jak by pilíře mohly vypadat.

