Do vamberského kostela se po více než dvaceti letech vrací mumie. Je mezi nimi i slavná hraběnka

Nákladní auto s mumiemi zastavilo vedle kostela a momentálně se řeší přesun rakví s ostatky těl po úzkém a příkrém schodišti do krypty. Nakonec problém řeší provizorní nakloněná rovina z několika prken. Přesun mumií do sklepa může začít. Mumifikovaná těla se vrací tam, kde kromě dvacetileté přestávky, strávily předchozích zhruba 300 let.

Mikroklima v kryptě budou sledovat senzory. „Pokud se podaří přirozeným větráním tady dosáhnout 70 procentní relativní vlhkosti, tak je to úplně bezvadné. Teplota by tady měla být maximálně kolem 15 stupňů, ale spíš míň,“ vysvětluje toxikolog Jaroslav Klán, který se na přesunu vambereckých mumií podílel.

Každá rakev s tělem má svoje číslo, mumie postupně končí na podstavcích několik desítek centimetrů nad zemí. Včetně hraběnky Magdaleny Grambové.

„Má číslo 28. Ta bude zatím to nejvzácnější,“ říká farář Farnosti Vamberk Pawel Nowatkowski a připomíná, že stav pozůstatků hraběnky i ostatních mumií zhruba za dva měsíce zkontrolují odborníci.

Veřejnost mít k mumiím přístup nebude, chystají se ale virtuální prohlídky, díky kterým si zájemci stovky let stará těla budou mít možnost prohlédnout na dálku. 3D modely mají být zpracované do konce dubna.