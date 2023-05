Vandal znovu poničil stromy v Karlových Varech. Poškrábal je a oloupal kůru, neví se, zda přežijí

Neznámý vandal poničil v Karlových Varech deset stromů. Mají oloupanou kůru a poškrábané dřevo. Zaměstnanci společnosti Lázeňské lesy a parky už poničená místa natřeli speciálním nátěrem, aby se do stromů nedostala infekce. Jestli stromy poškození přežijí, se zatím neví. Karlovy Vary 14:16 30. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vandalové poškodili v Karlových Varech deset stromů (ilustrační foto) | Foto: Michal Berg | Zdroj: Strana zelených

„Alejí chodím každý den. Poškozených stromů jsem si všiml, ale nevím, kdo by to mohl dělat,“ podotkl pan Milan, který pracuje na místní střední škole a kolem stromů běžně prochází.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o vandalismu v Karlových Varech

Největší poškození karlovarských dřevin je až ve výši jednoho metru a deseti centimetrů. Kolem jednoho ze stromů je kůra po obvodu téměř odstraněná, což podle odborníků velmi snižuje šanci stromu na přežití.

„Pětina stromů v aleji může degradovat a budou muset být odstraněné,“ upřesnil ředitel společnosti Lázeňských lesů a parků v Karlových Varech Stanislav Dvořák.

„Vidíme zde i vrypy do dřevní hmoty, což může být způsobeno ostrým i tupým předmětem. Můžou to být také zuby od psa. Nezdá se mi pravděpodobné, že by škoda vznikla během jednoho dne, ale spíše postupně,“ dodal ředitel.

Ošetření jednoho stromu stojí 500 až 700 korun a nátěr vydrží přibližně rok a půl. „Uvidíme, jak budou stromy schopné ránu zacelit, podle toho budeme řešit další způsoby ošetření.“

Na Valašsku a Zlínsku řádí vandalové s motorovkou, mají na kontě mimo jiné i medvědici na Lukově Číst článek

Není to poprvé

To, zda stromy přežijí, se pozná příští vegetační období. Jak dobře se budou hojit, záleží na jejich celkovém stavu a schopnosti regenerace.

Případem už se zabývají policisté. „Přijali jsme oznámení o poškození několika stromů v Karlových Varech. Tuto věc šetří policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary-město jako přestupek proti majetku,“ potvrdil mluvčí policie Jan Bílek.

Poškozené stromy přitom v lázeňském městě neřeší poprvé. Před lety neznámý vandal navrtal dřeviny v ulici Dolní Kamenná a nalil do nich naftu. Stejný případ se stal i v ulici Na Rolavě.