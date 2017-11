Do Prahy míří vánoční strom. Pokáceli ho na Křivoklátsku, aby nepřekážel elektrickému vedení

Strom, který bude zdobit Staroměstské náměstí v Praze, v neděli dopoledne pokáceli lesníci v Roztokách u Křivoklátu. Čtyřiadvacet metrů vysoký smrk ztepilý vybírali organizátoři ze dvou desítek kandidátů. Ty doporučili lidé v anketě. Kácení přihlíželo několik set lidí. Roztoky (Křivoklátsko) 14:52 26. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strom, který bude zdobit Staroměstské náměstí v Praze, v neděli dopoledne pokáceli lesníci v Roztokách u Křivoklátu | Zdroj: ČTK

Vítězný strom rostl na volném prostranství u řeky Berounky. I proto je rovnoměrně rozvětvený. Majitel ho potřeboval pokácet, protože začal zasahovat do drátů vysokého napětí.

V ulicích budou o adventu hlídkovat policisté se samopaly. Mají vytipovaných na 600 'měkkých' cílů Číst článek

Šestašedesát let starý smrk nebude podle starostky Roztok Lenky Peterkové jako vánoční strom sloužit poprvé, jedna z místních rodin ho v době, kdy se ještě snadno vešel domů, měla během svátků ozdobený v domku, poté ho vysadila na jeho dosavadní místo v údolí Berounky.

Tip v soutěži o strom na Staroměstské náměstí dal muž, jenž návrhy na jehličnany, které mají před Vánoci zdobit Staroměstské náměstí, pravidelně posílá.

V neděli odpoledne čeká strom převoz do Nučic u Prahy, odkud bude v pondělí v noci převezen do Prahy. Na Staroměstské náměstí by měl smrk dorazit v noci z pondělí na úterý.

V loňském roce zdobil Staroměstské náměstí dvaadvacetimetrový smrk z Pecky v Královéhradeckém kraji.

Strom, který bude zdobit Staroměstské náměstí v Praze, v neděli dopoledne pokáceli lesníci v Roztokách u Křivoklátu | Zdroj: ČTK