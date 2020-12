Vánoce a Nový rok budou nejspíš na blátě. Teploty na přelomu prosince a ledna mají kolísat kolem nuly

Havlíčkovo ‚definitivní‘ vysvětlení prodeje z okénka: Nápoj si můžete koupit, ale vypít ho musíte až doma

„Pokud si někdo něco koupí v okénku, nemůže to hned konzumovat. A je jedno jestli je to káva, čaj nebo pivo. Kávu si můžete odnést do kanceláře,“ okomentoval sporné nařízení Havlíček.