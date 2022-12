Betlémy, rozjímání a hlavně žádná práce. Tradice, které by se měly dodržovat na Boží hod

V kostele čtou věřící dvě biblická evangelia o narození Spasitele – Matoušovo a Lukášovo. „Popisují to, že Ježíš se skutečně narodil někde ve chlévě, v jeskyni za městem, kde nocoval dobytek,“ vypráví rektor pražského kostela Svatého Jezulátka Pavel Pola.

Hlavní poselství tohoto biblického příběhu je podle něj naděje. „Nabízí cestu k odpovědi. Když se lidé ptají: Proč se děje to, co se děje na Ukrajině nebo kdekoliv jinde. Οdpověď není nějaké vysvětlování, ale je to jako kdyby boží odpověď přišla: dobře, já do toho jdu taky, prožiju to s vámi.“

Příchod Spasitele připomínají betlémy s jesličkami. Tradice pochází z první poloviny 13. století. „První betlém je přičítán svatému Františku z Assisi, který ho připravil již roku 1223,“ přibližuje etnoložka Markéta Slavková. Podle ní lidé dřív 25. prosince celý den odpočívali.

„Na Boží hod měli věřící zbožně rozjímat, navštěvovat kostely a slavit duchovní hody. Podle lidové víry se nesmělo pracovat, někde dokonce ani nestlali lůžka,“ doplnila odbornice. Lidé totiž věřili, že by jim práce na Boží hod přinesla neštěstí.

Stejně jako v současnosti i dříve byl vnímán 25. prosinec jako příležitost pro rodiny, aby se sešly u rodinného stolu. Hospodyně ale nemusely vařit, protože se jedlo to, co zbylo ze štědrovečerní večeře. Na stole nechyběla ani tradiční vánočka.

Na Boží hod nesmí chybět vánočka | Foto: Filip Bohac (Flickr.com) | Zdroj: CC BY 2.0