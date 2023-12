Kontrola dostupnosti a odeslání do 21. 12. E-shopy a kurýři radí, jak nakupovat, aby dárky došly do Vánoc

Do Vánoc zbývají necelé dva týdny. Při nakupování dárků online doporučují doručovatelé a e-shopy nenechávat nákup na poslední chvíli. Posledním dnem podání balíčku, kdy Zásilkovna garantuje doručení do svátků, je 20. 12. PPL a Česká pošta pak uvádějí 21. 12. E-shopy oslovené Českým rozhlasem pak radí kontrolovat, zda je zboží vůbec skladem. Praha 13:28 11. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při nakupování dárků online doporučují doručovací společnosti a e-shopy nenechávat nákup na poslední chvíli (ilustrační foto) | Foto: Andrew Neel | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Nákup dárků na poslední chvíli je každoroční realitou pro řadu lidí. Český rozhlas proto oslovil několik doručovacích společností, které popsaly své časové možnosti a nejzazší termíny pro doručení dárků před Štědrým dnem.

„Rozhodným dnem pro doručení zásilky do Vánoc při podání na výdejním místě je 19. prosince, při podání na depech dokonce 20. prosince. Pokud klient objednává dárky na poslední chvíli, doporučujeme zvolit jako výdejní místo jedno ze strategických dep, která zůstanou otevřená i o Štědrém dnu a to do dvanácti hodin,“ přibližuje mluvčí Zásilkovny Tereza Kotková.

Firma PPL bude poslední zásilky před Vánoci rozvážet 22. prosince. „Doručení bude záviset na tom, jestli stihne e-shop balík expedovat. Pokud to bude ve čtvrtek 21. prosince, PPL přes 98 procent takových zásilek v pátek 22. prosince doručí,“ upřesňuje manažerka marketingové a interní komunikace společnosti Lenka Vitovská.

O něco méně času mají ti, kteří plánují poslat balík přes Českou poštu. „Loni to bylo 21. prosince, ale musíme si uvědomit, že balíky reálně doručíme všechny do pátku. Loni Štědrý den byl v sobotu, letos vychází na neděli,“ říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Pokud doručovatelé adresáta nezastihnou, může si svoji zásilku vyzvednout na pobočce. „Všechny pobočky budou standardně otevřeny podle svých otevíracích dob do soboty 23. 12., na Štědrý den jsou všechny pobočky uzavřené, stejně tak v pondělí 25. a v úterý 26. prosince,“ dodává Vitík.

Dostupnost zboží

E-shopy oslovené Českým rozhlasem doporučují svým zákazníkům pečlivě zkontrolovat, zda je jejich vybrané zboží vůbec skladem.

„Doprava, u které Alza zaručí dodání do Štědrého dne, bude v košíku, při zvolení dopravy a platby, označená symbolem vánočního stromku. Kromě kontroly doručení si zákazníci budou moct na webu e-shopu ověřit také skladovou zásobu jednotlivých poboček,“ říká mluvčí eshopu Alza Eliška Čeřovská

Zkontrolovat si dobu dodání mohou zákazníci třeba i u obchodu Mall.cz.

„Při nakupování u všech produktů na Mall.cz uvidí, zda jsou skladem a kdy je předpokládaná doba jejich doručení. Většina zákazníků preferuje vyzvedávání objednávek ve výdejnách nebo výdejních automatech, ale přibližně třetina zůstává věrná doručování na adresu,“ říká mluvčí Mall.cz Jakub Charvát.