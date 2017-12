Pražské Hlavní nádraží se zaplnilo posluchači Rybovy mše vánoční, velký orchestr dirigoval Prchal

Rybova vánoční mše zazněla v sobotu i trochu netradičně na pražském Hlavním nádraží. Akce má už sedmnáctiletou tradici, původně chtěli amatérští i profesionální hudebníci zpříjemnit Vánoce lidem bez domova. Českou vánoční klasiku si na netradiční místo přichází vychutnat stále více lidí. Praha 15:26 23. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pěvecký sbor, hudebníci a především štafle – to všechno je potřeba k tomu, aby se rozezněla Rybova vánoční mše na pražském hlavním nádraží. | Foto: Eva Rajlichová | Zdroj: Český rozhlas

Fyzicky nejnáročnější úkol čeká každoročně na dirigenta a pořadatele "Rybovky na Hlaváku" Lukáše Prchala. Mimo rozestavení orchestru a pěveckého sboru pak hodinu diriguje ze štaflí.

„Stává se, že hlavně v dechových nástrojích je někdy třeba šest klarinetů, osm fléten, i když ty party jsou v notách napsané jenom dva nebo jeden. Neřešíme to,“ popisuje Radiožurnálu dirigent.

Hudebníci dopředu nezkoušejí. „Někdy je výzva to ukočírovat to množství a vzdálenost, ale ta skladba je známá a je zarytá do povědomí lidí,“ dodává Prchal.

Možnost zahrát si vánoční mši Jakuba Jana Ryby si nenechali letos ujít ani mladí cellisté Lída a Jakub. „U nás v orchestru jsme letos Rybovku nehráli, tak jsem si ji chtěl zahrát a našel jsem si na to tuto událost,“ popisuje Radiožurnálu Jakub. „Lepší se na to hraje, když se u toho sedí,“ dodává s úsměvem Lída.

Rybova mše ani na tak rušném místě jako je Hlavní nádraží neztrácí své kouzlo a někteří si ji sem chodí poslechnout pravidelně.

Kromě nádraží se Rybova mše hraje také na pražské Kampě, tady si ji užívají hlavně zahraniční návštěvníci.

