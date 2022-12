Jak o vánočních svátcích správně jíst? Přejídání může mít vážný dopad na zdraví, varují lékaři

Sladké vánoční cukroví, domácí vaječný likér, smažený kapr a bramborový salát s pořádnou dávkou majonézy – to je tradiční vánoční jídelníček v českých domácnostech. Pokud se ale přejíte, může to mít vážný dopad na vaše zdraví a můžete mít zkažené nejen Vánoce. Jak bychom tedy měli o Vánocích správně jíst? Praha 20:46 24. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle lékařky je vhodné sníst zhruba tři kousky vánočního cukroví denně (ilustrační foto) | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Základním pravidlem je všeho s mírou. Třeba podle lékařky a garantky projektu Srdce v hlavě Evy Kociánové si lidé nemusejí o Vánocích nic zakazovat, důležité je ale správné množství.

„Poradila bych lidem, aby dodržovali mezi jídly pauzy a nebylo to kontinuální zobání od rána až do večera. Nechat si zktrátka aspoň tříhodinové mezery, aby se organismus mohl mezitím vzpamatovat,“ říká Kociánová.

Vyhýbat se tedy nemusíme ani bramborovému salátu, ani vánočnímu cukroví. Podle lékařky Kociánové je vhodné sníst zhruba tři kousky cukroví denně. Lidé se zvýšeným cholesterolem by ale měli omezit tučná jídla, jako jsou třeba tučné sýry nebo uzeniny.

Důležitý je také pitný režim, hlavně čistá voda. Vyhnout bychom se měli většímu množství alkoholu a slazeným nápojům. Eva Kociánová zároveň dodává, že se nemusíme obávat, že nám vánoční svátky razantně zhorší zdravotní stav. Důležité totiž je, jaký životní styl dodržujeme po celý rok.

Pozor, pokud jste diabetici

Vánoční svátky jsou výzvou hlavně pro diabetiky. Podle lékařky Šárky Svobodové z Obezitologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se je důležité hlavně se jídlem nestresovat. I to totiž může mít na naše zdraví vliv.

„Z hlediska cukrovky a dalších onemocnění by měly být svátky pohodové a bez stresu. To jsou faktory, které by měly naše onemocnění velmi pozitivně ovlivnit. Bohužel předvánoční shon, stres a jiné vedou spíše k tomu, že jsou plné napětí. Potom mají důsledky ve zdravotních komplikacích,“ vysvětluje Svobodová.

Zároveň dodává říká, že i diabetici si můžou dopřát bramborový salát. Měli by si ale do něj dát míň majonézy. Kromě toho taky doporučuje dát si na talířek třeba jen dva druhy cukroví, aby nás nelákalo víc ochutnávat.

Lidé by hlavně neměli zapomínat na pohyb. Vánoce obecně jsou kvůli množství jídla pro tělo velmi energeticky náročné, je proto důležité, abychom se hýbali i během svátků. A rozhodně to nemusí být cvičení v posilovně, podle lékařů stačí i procházky.