Veterinář: Prosím, nekupujte živé kapry. Přenesení domů pro ně znamená pomalou a krutou smrt

„Prosím, nekupujte živé kapry a nenoste je s sebou domů do vany. A už vůbec ne v igelitových taškách," říká ve vysílání Radiožurnálu veterinář z Havlíčkova Brodu Jiří Žák. Upozorňuje na to, že kapři cítí stres a bolest a že vánoční tradice pro ně mnohdy znamenají i velmi pomalou a krutou smrt. Praha 17:50 21. prosince 2019

Co je špatného na tom, že si člověk koupí živého kapra a dá ho doma do vany?

Na koupi živého kapra v podstatě nic špatného není. To, co není správně, je ten následný transport a umístění do nepřirozeného prostředí, tedy do vany. Kvůli tomu zažívá kapr stres a navíc teplotní šok. A není to něco, co by si „vycucali z prstu“ například příznivci komunity veganů nebo vegetariánů, ale opravdu jsou to fakta zjištěná vědeckým bádáním, konkrétně studiem fyziologie živých ryb.

Škodí jim i přenos v igelitových taškách?

Dříve je lidé neměli, ale nosili například síťovky. A v nich byl kapr, i když byl na souši, schopný kompenzovat ztrátu vody nouzovým dýcháním. Ale v momentě, kdy se mu na skřele nalepí mokrá taška, nemůže nouzové dýchání provádět a dusí se.

Vybízíte lidi, aby si nechali kapra zabít už u stánku, ale co když se rozhodnou ho usmrtit až doma? Je to dobrý nápad?

Zákon to povoluje. Kontroly veterinárních inspektorů probíhají na veterinárních místech, ale samozřejmě nemohou probíhat v domácnostech, takže lidé by měli vědět, jak se to má provést.

Měli by vést silný, tupý úder na temeno hlavy, tedy vlastně omráčení, které musí být provedeno před zaříznutím. Podobně je to i u jiných hospodářských zvířat, u krávy, u koz a podobně. Následně by lidé toho kapra měli před zpracováním vykrvit přetnutím žaberních oblouků nebo míchy.

Teplotní šok způsobí otravu

Jednou z tradic je i vypouštění koupených kaprů například do rybníka. Mají šanci přežít?

Lidé často argumentují tím, že vánoční kapři jsou dvousetletá tradice. Já jim říkám, že před dvě stě lety tady bylo nevolnictví a otroctví a podobně, ale naše vědecké poznání se posunulo. Teď víme, že kapři jsou velmi náchylní na teplotní změny. Když si kapra koupíte, dáte ho domů do vany, tak do druhého dne teplota v ní vzroste třeba až na 18 stupňů. Pak ho druhý den vezete do řeky nebo do rybníka, který má čtyři stupně a kapr zažije teplotní šok.

Čeští veterinární vědci dokázali, že při něm dojde ke změnám metabolismu kapra a ten se otráví vlastními produkty metabolitu, především amoniakem. Ta ryba sama sebe otráví.

Zároveň zákon zakazuje opuštění zvířete. Pokud si ho koupíte, tak za něj přebíráte zodpovědnost. A zákon vám zakazuje ho vypustit byť do jeho přirozeného prostředí, pokud to není vhodné z hlediska stavu zvířete a podmínek prostředí. Můžeme spekulovat o tom, že právě rybník vhodný je, ale koupený kapr není v kondici na to, aby přežil vypuštění do volné přírody.