Antigenní testy, setkání jen venku na větru. Experti radí, jak se o Vánocích bezpečně vídat s příbuznými

Česko se v pátek po dvou týdnech přesunulo zpět do čtvrtého stupně protiepidemického systému a počty denních nakažených dále přibývají. Za necelý týden začínají vánoční svátky, které mají lidé většinově spojeny s návštěvou širší rodiny a příbuzných. Server iROZHLAS.cz proto oslovil imunologa Václava Hořejšího a epidemiology Romana Prymulu a Petra Pazdioru a položil jim otázky ohledně Vánoc – jak se chovat bezpečně či zda pomůže plošné testování? Anketa Praha 7:02 19. prosince 2020

Po devíti měsících od vypuknutí celosvětové pandemie koronaviru není nemoc pod kontrolou. Jak strávit Vánoce, aby člověk neohrozil své blízké? Světová zdravotnická organizace Evropanům například radí, aby o Vánocích při kontaktu s příbuznými nosili roušky. Na to, jak by se Češi měli chovat o svátcích, odpovídali pro iROZHLAS.cz oslovení experti.

Roman Prymula

epidemiolog, poradce premiéra Andreje Babiše, bývalý ministr zdravotnictví

Jak by se měli lidé chovat o Vánocích? Aby se mohli setkávat s rodinou a aby to bylo bezpečné?

Kromě obecných zásad, které platí všude – drobná distance, snaha nebýt úplně v nejtěsnějším kontaktu atakdále –, by mělo platit to, že nyní máme k dispozici antigenní testy a těmi můžeme eliminovat přímé riziko nakažení bližních. Zejména těch, kteří jsou ve vyšším věku.

Exministr zdravotnictví a profesor epidemiologie Roman Prymula | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Mohou být antigenní testy opravdu zásadní změnou? Kdyby nebylo plošné testování, prožili bychom Vánoce jinak?

Je to cesta, která umožňuje některá opatření zmírnit, protože když se budeme o vánočních prázdninách scházet s příbuznými, tak někteří z nich můžou být ve zvýšeném riziku. Pokud jsou třeba prarodiče v poměrně uzavřeném prostředí a mají málo kontaktů, tak u nich to testování takový význam nemá. Pokud ale k nim do rodiny přijde někdo, kdo se s novými osobami stýká často a může se nakazit skutečně kdykoliv, u toho má test opravdu velký význam, protože pak nedojde k zavlečení nákazy do rodiny. Dá se předpokládat, že během Vánoc budou rodiny v poměrně těsném kontaktu.

Česko od pátku přešlo do čtvrtého stupně protiepidemického systému (PES). Ten mimo jiné určuje, že shromažďovat se může opět nejvíc šest osob, což platí pro vnitřní i venkovní prostory (od pátého stupně jsou to jen dva lidé). Velké návštěvy příbuzných jsou tedy pasé?

Jsou výjimky pro rodinné příslušníky. Když je rodina velká, tak se dostane snadno přes šest osob, ale jinak by toto opatření omezující shlukování mělo obecně platit.

Jak velké by měly o Vánocích rodinné okruhy být? Jak se stavíte k návštěvám u vzdálenějších příbuzných?

Podle regulí by setkávání rodin mělo být omezeno. Je logické, že když máte pět dětí, tak tam budou také, ale jinak pro setkání by mohly být vyčleněny různé dny. Když budu na Štědrý den se šesti nebo osmi dalšími přímými příbuznými třeba z jedné domácnosti, tak to není problém. V dalších vánočních svátcích se můžeme potkávat s dalšími osobami, ale na jednom místě by jich nemělo být zase tolik, abychom nezvyšovali riziko nákazy a šíření.

Je třeba nějakým speciálním způsobem přistupovat k prarodičům a dalším rodinným příslušníkům v rizikových skupinách?

Určitě ano, protože co se týká normálních rodin, ve kterých třeba senioři nejsou, tak tam je riziko jen z hlediska možného šíření, ale není tam riziko z hlediska ohrožení vlastního zdravotního stavu, protože to riziko je relativně malé. Pokud se ale dostáváme do expozice se seniory, tak dobře vidíme, že naprostá většina vážných průběhů je právě v této věkové kategorii. Tam bychom měli být podstatně obezřetnější, a i z hlediska kontaktů v rodině bychom na to měli myslet.

Václav Hořejší



molekulární imunolog, držitel Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2020

Jak by se měli lidé chovat o Vánocích? Aby se mohli setkávat s rodinou a aby to bylo bezpečné?

Myslím, že nejlepší by bylo, kdyby omezili kontakty i s rodinou. Kdyby se raději se svými starými rodiči nebo prarodiči setkávali prozatím spíše nějakým elektronickým způsobem – přes Skype nebo po telefonu. Nebo aby se s nimi setkali někde venku, kde třeba fouká vítr, aby bylo riziko minimalizované.

Profesor Václav Hořejší | Foto: Jana Přinosilová

Lidé by se opravdu neměli spoléhat na to, že si teď nechají udělat antigenní test, který jim vyjde negativně, a za čtrnáct dní nebo za týden půjdou za svými prarodiči a myslí si, že je to bezpečné. Na to by se rozhodně spoléhat neměli a měli by dbát na to, aby celkově omezili kontakty na minimum a vydrželi to do té doby, než budou očkovaní.

Druhá otázka byla, jestli antigenní testování ve větším pomůže, ale na to jste mi teď v podstatě odpověděl...

K tomu ještě něco řeknu. Antigenní testování je samozřejmě důležité, zejména ale proto, aby se zjistilo, kdo je aktuálně nakažený a tím pádem i potenciálním šiřitelem choroby. Antigenní testy jsou ve srovnání s klasickými PCR testy méně citlivé. To, že mu v antigenním testu vyjde, že je negativní, rozhodně neznamená, že je člověk bezpečný a že nemůže mít třeba začínající infekci nebo její menší nálož.

Pozitivní výsledek do značné míry potvrzuje, že je člověk opravdu infikovaný, že je třeba v situaci, kdy sice ještě nepociťuje příznaky, ale přesto už má v sobě dostatek viru, takže je tímto testem detekován. Nedá se to ale považovat za to, že je člověk stoprocentně čistý.

Česko od pátku přešlo do čtvrtého stupně protiepidemického systému. Velké návštěvy příbuzných jsou tedy pasé?

To je pravda, dokonce si myslím, že ty parametry PES teď začínají ukazovat spíše na pátý stupeň. Pokud už to k pátému stupni nepřevažuje teď, tak k tomu dojde během pár dní. Lidé by rozhodně měli minimalizovat kontakty, protože návštěvy přátel a příbuzných jsou největším zdrojem další nákazy. Rozhodně by se mělo apelovat na to, aby si to lidé odpustili. Je to bohužel nepříjemné, ale může to zachránit spousty životů i našich nejbližších.

Petr Pazdiora



epidemiolog, bývalý ředitel protiepidemiologického odboru plzeňské hygienické stanice

Jak by se měli lidé chovat o Vánocích? Aby se mohli setkávat s rodinou a aby to bylo bezpečné?

Obecně by se měli chovat tak, jak je doporučováno. Čili nadále nosit ústenky, dodržovat dostatečné rozestupy, častěji si umývat ruce a pokud možno se neshlukovat, ale do toho se bohužel vztahují i různé rodinné sešlosti nebo setkání lidí, kteří by se rádi viděli. Je potřeba si uvědomit, že to jsou lidé, kteří mohou být infikováni a ústenky chrání jen tehdy, když jsou používány. Při těsnějším kontaktu může dojít k přenosu nákazy.

Profesor Petr Pazdiora | Foto: Martin Polívka / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Může před Vánoci ve větším pomoci plošné antigenní testování?

Každé opatření, včetně plošného antigenního testování, má význam. Je ale třeba si uvědomit, že jestliže někoho antigenním testováním podchytíme jako pozitivního, že se potom budou muset vyhledávat kontakty těchto lidí a mezi nimi budou další infikované osoby. Díky tomu ta čísla logicky budou stoupat.

Česko od pátku přešlo do čtvrtého stupně protiepidemického systému. Velké návštěvy příbuzných jsou tedy pasé?

Myslím, že každý rozumný člověk pochopí, že epidemiologická čísla tu nejsou pro nic za nic. Bohužel nás to zastihlo v době vánoční, kdy se lidé setkávají. Situace je ale bohužel taková, jaká je, a myslím si, že v následujícím týdnu se objeví takové hodnoty, že PES se může posunout i do stupně pět. Je tady celá řada objektivních dat, která to naznačují.

Je třeba nějakým speciálním způsobem přistupovat k prarodičům a dalším rodinným příslušníkům v rizikových skupinách?

Myslím si, že toto si musí zvážit každý sám za sebe, protože jsou starší lidé, kteří kontakt opravdu potřebují. Na druhé straně v dnešní době mobilů a různých Skypů je možno se staršími komunikovat i těmito způsoby. Případné vyšetření antigenním testem před návštěvou má jistě svůj význam, ale není to také stoprocentní ochrana.

Je opravdu otázka, jestli tyto návštěvy neodložit na příznivější dobu. Ta věřím nastane, ale je důležité, abychom teď koncem roku byli v preventivních opatřeních co nejpřísnější. Jedině tak se ta situace může v lednu zlepšit nebo alespoň stabilizovat. Než bude proočkována dostatečná část populace, tak je třeba počítat s šířením infekce v celé České republice. Je nutné si uvědomit, že tu máme stále řádově statisíce infikovaných osob, které jsou v kontaktu s dalšími stovkami tisíc lidí.