Vlajky na půl žerdi, polední minuta ticha, piety a zrušené akce. V Česku začal státní smutek

K uctění památky obětí čtvrteční střelby na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vyhlásila vláda na sobotu státní smutek. Vlajky tak budou vyvěšené na půl žerdi, a přichystané jsou na mnoha místech pietní akty. Svůj program kvůli státnímu smutku upravily také některé adventní trhy. Praha 0:00 23. prosince 2023

Vlajky svěšené na půl žerdi by měly být už od pátečních 16.00 až do nedělních 8.00. Takto stařenou černou vlajku už měl od pátku třeba rektorát Univerzity Karlovy. Premiér Petr Fiala z ODS také vyzval lidi, aby památku obětí čtvrteční střelby uctili v sobotní poledne minutou ticha. K tomu se připojí i obchody. S vedením řetězců se na tom shodl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

„Přeruší obsluhu, přeruší provoz pokladen a samozřejmě vypnou veškerou hudbu v obchodech. Moc prosíme i naše zákazníky, aby se k té minutě ticha za uctění obětí připojili,“ řekl Prouza.

K minutě ticha se v poledne připojí ve svém vysílání taky Český rozhlas. A po celém Česku by se pak měly rozeznít zvony.

V řadě kostelů jsou v plánu bohoslužby za oběti čtvrteční střelby. Jedna z nich bude i v pražské Katedrále svatého Víta, a bude ji sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner. Začne v jedenáct hodin dopoledne.

„Koncelebrovat bude apoštolský nuncius v České republice Juda Tadeáš Okolo a kardinál Dominik Duka. Katedrála bude otevřena každému, kdo bude chtít uctít památku obětí. Kdo by chtěl přinést květinový dar do katedrály, nechť tak učiní mezi sedmou a desátou hodinou před vchodem do Zikmundovi kaple,“ uvedl mluvčí arcibiskupství Jiří Prinz.

Na bohoslužbu přijdou třeba prezident Petr Pavel nebo šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS. Bohoslužba je naplánovaná taky třeba v ostravské katedrále Božského Spasitele nebo v olomouckém chrámu svatého Václava. A Masarykova univerzita připravila zádušní mši společně brněnským biskupstvím.

Vánoční trhy

Čtvrteční tragédie a tedy i sobotní státní smutek ovlivní i program vánočních trhů.

Na brněnském náměstí Svobody zrušili kulturní program, a to až na večerní koncert České mše vánoční. Koledy neuslyší lidé ani ve Znojmě, živou hudbu zrušila i třeba jihlavská radnice. Co se týče trhů v Praze, tak na Staroměstském náměstí se nebude v pravidelných intervalech rozsvěcet vánoční strom.

„Stánky budou otevřeny normálně v běžném provozu. Samozřejmě záleží na stánkařích, zda je otevřou. Plánovaný program bude zrušený i dnes a zrušená bude i pravidelná animace stromu a hudba na tržišti bude vypnutá,“ vysvětlila mluvčí pořadatele trhů Hana Tietze.

Česká mše vánoční

V hlavním městě si lidé můžou přijít poslechnout Českou mši vánoční. Akce bude v jednu hodinu odpoledne na pražském Hlavním nádraží. Změnil se ale program – organizátoři vyřadili koledu Narodil se Kristus pán, a naopak přidali třeba píseň Modlitba pro Martu a otevírat bude Mozartovo Requiem.